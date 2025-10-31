APEC領袖峰會國旗現身！ 韓嗆台灣是晶片競爭對手

在台灣領袖代表林信義入場時，大會在媒體中心轉播畫面上，圖卡上秀出青天白日國旗。（圖／APEC台灣媒體團提供）





APEC經濟領袖峰會登場，亮點不斷，經濟領袖依序進場，和韓國總統李在明依序握手，在台灣領袖代表林信義入場時，大會在媒體中心轉播畫面上，圖卡上秀出青天白日國旗，台灣還被韓方描述為夥伴與晶片競爭對手。場內圓桌，台灣代表則和中國國家主席習近平面對面。

踏著步伐向前，南韓總統李在明和台灣領袖代表林信義開心握手，APEC領袖峰會，台灣排在第六位進場，比原先預期的順位還前面，再仔細看出場介紹，直接秀出台灣青天白日國旗，寫著TAIWAN，有別於過去是用中華台北奧會旗，這次是直接放上台灣國旗，秀出台灣GDP。

其實這次韓國對台灣是非常重視的，因為在裡面的介紹，寫著我們是最大的貿易夥伴，但同時也是晶片的對手國。而這次出場順序也有貓膩，川普離開後，美國代表是財長貝森特，排第四位進場，而台灣則是安排在第六位，照順序表來看，第五位則是中國代表，不過最後中國國家主席習近平，脫稿演出改壓軸當場，和李在明一同走進會場。

進到會場後，領袖先來一番握手寒暄，坐定位後，官方轉播的畫面，也很耐人尋味，先是切到林信義，有別介紹秀出台灣國旗，桌上立牌放的是CHINESE TAIPEI，接著畫面轉到習近平，接著才是南韓總統李在明。

南韓總統李在明：「隨著全球經濟的不確定性加劇，貿易與投資的活力正在減弱，以人工智慧為代表的技術革命，為我們帶來了前所未有的危機，同時也帶來了前所未有的機會。」

圓桌會議安排座位也是一門深奧學問，以李在明為中心，右手邊第三個位置是美國財長貝森特，台灣代表林信義和中國國家主席習近平剛好坐對面，而日本首相高市早苗則是坐在習近平的左邊，接著展開今年APEC閉門峰會。南韓總統李在明：「這是一項不容易的挑戰，但我相信在APEC一路走來的歷程中，就蘊含著克服當前危機的答案，唯有透過合作與團結，才能引領我們邁向更美好的未來。」

一年一度APEC峰會盛大舉辦，這回大會轉播，不只直接秀出TAIWAN國旗，還有晶片領域競爭者字眼，也顯現這次台灣角色更加提升，也凸顯台灣地位。