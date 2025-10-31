APEC領袖會議開幕 台美雙邊會晤 討論供應鏈
APEC領袖會議31日開幕，我領袖代表林信義與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行雙邊會晤，貝森特晚間透過財政部的社群平台X發文，稱稍早前在APEC會議空檔與林信義簡短交流，雙方討論共同利益事務，包含科技、具韌性的供應鏈及在美投資。
我代表團說明，林信義於APEC領袖會議（AELM）期間會晤貝森特，雙方討論科技政策、人才培育及供應鏈合作等議題。
林信義向貝森特感謝川普政府持續為促進全球和平與繁榮所做的努力，同時也對美國長期支持雙邊夥伴關係表達感謝，強調此為印太地區穩定的重要支柱。
此外，林信義分享了「台灣模式」的投資經驗，強調台灣願與美國攜手合作，共創經濟繁榮。
台美關稅談判仍在進行，APEC台灣代表團31日證實，經貿辦總談判代表楊珍妮和國科會主委吳誠文舉行至少三場台美雙邊會談，分別會晤美國美國副貿易代表史威澤（Rick Switzer）及多位國務院高官 ，就關稅議題、強化台美雙邊經貿關係進行交流。
台美對等貿易談判技術性諮商已大致底定，但若干議題正進行文件交換。台灣代表團指出，楊珍妮是在APEC部長年會期間，與美國副貿易代表史威哲（Rick Switzer）雙邊會談，就「關稅相關議題的文件交換」進一步交流意見。同時，還就APEC討論的AI促進貿易、WTO多邊貿易相關，以及強化台美雙邊經貿關係，雙方達成更緊密合作共識。
吳誠文則透露，此行任務主要協助楊珍妮推進關稅談判，向美國與各國推廣「台灣模式」。
台灣代表團指出，吳誠文在APEC部長級年會期間，與美國國務院政治事務次卿胡可心（Allison Hooker）及東亞暨太平洋事務助卿戴桑布雷（Michael DeSombre）舉行雙邊會談；此外，他也會晤美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）。
據轉述，吳誠文在與胡可心和戴桑布雷會談時，談及台美夥伴關係的重要性，尤其包括維護台海和平穩定與共同促進經濟繁榮等方面的合作；他說，台灣期待與美方在人才培育、高科技政策及人工智慧（AI）發展等領域持續深化合作。
