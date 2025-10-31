APEC領袖會議 台日場邊交流 推動會談

APEC領袖會議31日在南韓慶州開幕，東道主南韓總統李在明在會場歡迎與會者，我領袖代表林信義九點半抵達現場，大會主持人宣布「中華台北林信義會長」進場，他與李在明握手、合照時，APEC於國際媒體中心的官方轉播畫面中出現中華民國國旗，同時標注「台灣」。

除了開幕重頭戲，外界更關注領袖代表們的場邊互動。日本首相高市早苗晚間在社群平台X發文，「在APEC峰會召開前，我在休息室與台灣總統府資政林信義相互寒暄。」

APEC台灣代表團補充說明，林信義及高市早苗在APEC經濟領袖高峰會前相互問候，林信義也對高市早苗就任首相表達祝賀之意。除了場邊寒暄，先前外交部長林佳龍透露，林信義有望與高市早苗在APEC領袖會議期間舉行台日雙邊會議。

APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC）代表昨日與媒體分享與會心得，廣達技術長張嘉淵表示，對於關稅議題，產業界一般都期待有穩定規律可以依循，且變動不要太大，否則會對供應鏈韌性有很大影響。台灣三位ABAC代表分別是宏碁董事長陳俊聖、張嘉淵、台灣大哥大總經理林之晨。

APEC領袖會議開幕式上，官網直播的是沒有會員體介紹的畫面，在國際媒體中心的轉播畫面上，則為每個經濟體加上經濟體名稱、規模等簡介。林信義抵達時，畫面上出現TAIWAN、中華民國國旗，形容台灣是「主要的經濟夥伴和晶片領域的競爭者」。

