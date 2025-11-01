APEC「台灣」出頭天！高市早苗會習近平提台海和平 新華社報導各自表述

APEC大會於國際媒體中心的官方轉播畫面上，在台灣領袖代表林信義進場時，秀出Taiwan並搭配中華民國國旗，並以Major economic partner（主要經濟夥伴）, chip sector competitor（晶片領域競爭者）形容。 圖/APEC台灣媒體團提供

2025年亞太經濟合作會議（APEC）今（31日）於南韓慶州揭幕，主辦國總統李在明親自迎接各國領袖代表，我國領袖代表林信義進場時，國際媒體中心官方轉播畫面罕見直接標示「台灣（Taiwan）」並顯示中華民國國旗，而非沿用「Chinese Taipei」，畫面下方更標註「台灣是南韓晶片產業的重要競爭者」，引起國際媒體關注，被視為對台灣國際地位的敏感突破。

除了台灣象徵性曝光引發討論，日中領袖場邊互動也成焦點，日本首相高市早苗於會議期間與中國國家主席習近平會談，會後在記者會表示，她當面傳達「良好的兩岸關係對區域穩定與安全至關重要」，強調日本關切台海和平。她並指出，雙方確認將致力維持「互利共贏的戰略關係」，但仍就釣魚台（尖閣諸島）主權、稀土出口、中國拘留日本公民，以及南海、香港與新疆人權等議題表達嚴重關切。

日本放送協會（NHK）報導指出，習近平在會談開場短短兩分鐘內，兩度提及「互利共贏的戰略關係」，展現中方希望穩定雙邊關係的態度，然而，與NHK強調雙方對話中出現台灣議題不同，中國官媒新華社的報導卻刻意將焦點放在「歷史定位」與「政治共識」，並未提及高市談及台海和平的內容。新華社宣稱會談是「應約會見」，強調習近平重申中日應依據四個政治文件推進戰略互惠關係，並要求日本「恪守在歷史與台灣問題上的既定立場」，還提及「以史為鑑、面向未來」與「村山談話」應當延續。

新華社版本同時強調習近平提出中日合作的五項方向，包括恪守共識、擴大合作、民間交流、多邊協作與管控分歧，內容著重於對日方的政策提醒與歷史責任；相較之下，NHK、共同社與路透社等外媒則將高市提及台灣、東海情勢與人權問題列為重點，呈現雙方公開表述上的明顯落差。

新華社報導末段提到，高市表示「中國是日本的重要鄰國」，並稱日方將致力推動建設性、穩定的日中關係，在台灣問題上「遵循1972年日中聯合聲明立場」，但未提及她談到「台海和平至關重要」的部分。

APEC首日，台灣名稱與國旗的公開曝光、日中領袖會談內容的「雙版本敘事」，成為全球注目焦點，也凸顯台海議題已不再只是雙邊問題，而是亞太安全核心議題之一。

