APEC「外交迷宮超級週」! 韓「安美經中」鬆動 李在明主張「安美經多」新戰略

美方協助韓國建造核動力潛艦。圖為美軍核潛艇導彈發射井。 圖 : 翻攝自US NAVY

[Newtalk新聞] 隨著美中戰略競爭加劇，韓國長期奉行的「安美經中」（安全靠美國、經濟靠中國）外交模式出現調整跡象。 11 月 1 日由韓國主辦的亞太經合組織（ APEC ）高峰會落幕，總統李在明在峰會期間與美國、中國及日本領導人密集互動，韓媒形容這一週是「外交迷宮超級週」。

《德國之聲》指出，李在明與美國總統川普於慶州達成協議，雙方同意由美方協助韓國建造核動力潛艦。韓方表示，計畫旨在強化對朝鮮及中國潛艇活動的偵測能力；川普則指出，相關飛彈應在美國境內製造。中國外交部回應，希望韓、美兩國行動有助於地區和平穩定。韓國進步派媒體《京鄉新聞》認為，引進核動力可能影響韓、中關係，並呼籲政府向中方充分說明政策立場。

美國總統川普。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

韓國國會外交統一委員會委員金健表示，北韓核威脅升高，使發展核動力成為防衛手段之一，但相關計畫需通過美國技術審核，也可能引發中國敏感反應。他指出，韓國正嘗試推動「安美經多」模式，以美國為安全核心，同時加強與歐盟及全球南方合作，分散對中國的依賴。

前駐俄羅斯及歐盟大使李在春則表示，「安美經中」結構仍具現實意義，韓中經貿關係預料將恢復穩定。他並指出，川普邀請韓國企業赴美投資、限制資本流向中國，顯示美方在調整經濟布局。同時，韓中兩國商定穩定稀土供應鏈，韓國 74% 的稀土進口來自中國。

保守派《東亞日報》報導，美國正與澳洲、日本及英國推動「稀土聯盟」以降低對華依賴；中國則加速半導體與糧食進口多元化。《朝鮮日報》評論，韓、美達成的關稅協議象徵「安美經中」時代的終結。進步派媒體則指出，李在明與習近平在會中談及韓中經濟關係轉向「水平合作」，並就半島局勢交換意見。

