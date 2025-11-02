APEC 晤美日星代表 林信義返台

ＡＰＥＣ領袖會議一日落幕，台灣領袖代表林信義（左）二日下午搭機返台，國安會秘書長吳釗燮（右）等人到場接機。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

在韓國慶州舉行的二０二五年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議落幕，台灣領袖代表林信義二日搭機返台，國安會秘書長吳釗燮等人特別到場接機。林信義此行與美國財政部長貝森特會晤約四十分鐘；也會晤日本首相高市早苗，期待台日在ＡＩ、數位貿易等領域深化合作。另也與新加坡總理黃循財進行閉門晤談，黃循財還在社群媒體公布與林信義互動的畫面。

林信義一踏入國賓室就受到現場接機人員掌聲歡迎，林信義也與接機人員一一握手致意。不過他並未發表任何談話，僅向媒體揮手致意。

ＡＰＥＣ峰會期間，林信義雖與大陸國家主席習近平零互動；貝森特會晤約四十分鐘，貝森特對台灣如何發展高科技聚落表達高度關注。林信義也會晤高市早苗，期待台日能在ＡＩ、數位貿易等領域深化合作。並與新加坡總理黃循財依約進行閉門晤談，就共同關心議題交換意見。

黃循財在其臉書等社群媒體發文，貼出一段記錄他此次出席ＡＰＥＣ與多個國家領袖互動的短影音。影片中可見，黃循財與美國總統川普合影，並贈川普一件訂製版的新加坡空軍部隊飛行員夾克；在影片二十秒處，也出現黃循財與林信義合影的片段，兩人皆面帶笑容。