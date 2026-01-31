APGS 2026圓滿落幕：吉田修平看好台灣獨立遊戲 生成式AI轉型生產力工具

「APGS亞太遊戲高峰會」在南港展覽館1館舉行。圖／TGS提供

與台北國際電玩展同期舉辦的「APGS 亞太遊戲高峰會」於昨（30）日圓滿落幕。本次大會移師南港展覽館 1 樓 I 區，規模顯著升級並重磅推出兩大主題舞台。其中「MAIN STAGE」匯聚國際開發巨擘，深入探討經典 IP 經營與美術敘事；「AI STAGE」則揭示人工智慧已從實驗階段轉向落地應用，正式成為遊戲開發、營運及行銷的全方位生產力工具，顯示產業焦點已從「AI 能做什麼」轉變為「AI 如何精準解決痛點」。

在「MAIN STAGE」方面，大會邀請到 yosp Inc. CEO 吉田修平與台灣獨立遊戲團隊拾曉遊戲共同創辦人黃姵瑜、IGN JAPAN 執行製作人 Daniel Robson 展開深度對談。Yoshida 觀察指出，台灣獨立遊戲在美術風格與敘事題材上具備高度辨識度，若能精準掌握特色，極具國際市場潛力。與談者亦針對台灣團隊邁向全球市場所面臨的挑戰與機會，提供具實戰價值的建議。

針對長壽 IP 的永續經營，GRAVITY 營運長暨董事長北村佳紀以《仙境傳說》為例分享經驗。他強調 IP 能持續成功的關鍵不只是內容更新，而在於是否深刻理解不同市場的玩家文化，並透過在地化策略與新舊世代保持連結。在美術與敘事維度，泥巴娛樂美術總監施柏丞與徐戎範解析《SILENT HILL f》的視覺設計，強調美術需與世界觀、情緒營造緊密連結，才能達成玩家的沉浸式體驗。

本屆峰會亦涵蓋多項實戰分享。Lizard Smoothie 執行長沈殷烨分享如何以零預算實現 30 萬願望單的策略；SQUARE ENIX 資深製作人鈴木裕人與總監八木正人分別解析《歧路旅人》與《勇者鬥惡龍 VII》的現代化轉型思維。此外，來自 TOEI ANIMATION、Smilegate 及 Fahrenheit 213 的專家也針對跨媒體開發與獨立遊戲生態系提出獨到見解。

在「AI STAGE」部分，生成式 AI 的落地應用成為焦點。AWS 資深商務推廣經理楊書維指出，全球 90% 遊戲公司已採用 AWS 服務，AI 正切入程式輔助、翻譯與 QA 測試等五大場景。甲骨文資深雲端顧問 Hank Huang 則介紹如何透過 Oracle Database 23ai 打造具備「靈魂」與長期記憶的 AI NPC；Google Cloud 架構師陳立展示 Gemini 模型在關卡設計與多國語言翻譯上的效率優勢。

此外，硬體與技術解決方案亦有重大突破。微星科技產品經理蔡志豪強調，搭載 NPU 的「AI PC」將成為未來雲端與地端協作的標準配備。絕好聲創創辦人晁旭光現場展示驚人的 AI 配音進步，AssetHub 則提供工業級 3 D 模型生成流程。講師們一致認為，隨著「混合式 AI」架構趨於成熟，未來的遊戲將更個人化，NPC 反應與劇情走勢將隨玩家行為即時生成，開啟專屬的冒險體驗。



