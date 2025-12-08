APICTA Awards台灣代表隊奪10金 蕭美琴到場頒獎

「APICTA Awards亞太資通訊科技聯盟大賽」頒獎典禮8日熱鬧登場，台灣代表隊獲得多項大獎，副總統蕭美琴特別南下高雄出席頒獎典禮。（洪浩軒攝）

「APICTA Awards亞太資通訊科技聯盟大賽」圓滿落幕，活動頒獎典禮8日熱鬧登場，副總統蕭美琴特別南下高雄出席頒獎典禮，她除恭喜獲獎選手，也強調台灣將持續加強跨國對話交流，並積極透過APICTA國際平台鏈結各經濟體，展開緊密的合作。

台灣暌違9年再度主辦「APICTA Awards亞太資通訊科技聯盟大賽」，為期4天的亞太科技盛事畫下完美句點，昨日活動舉行頒獎及閉幕典禮，包括蕭美琴、數位發展部部長林宜敬、高雄市副市長李懷仁及APICTA國際聯盟澳洲籍主席Fulvio Inserra等人均到場共襄盛舉。

廣告 廣告

APICTA Awards擁有「亞太資通訊科技年度奧斯卡獎」的美譽，今年邁入第24屆，共有來自12個經濟體、超過200個團隊、逾千名國際嘉賓到訪高雄，超過百件各國選出的頂尖資通訊應用角逐各項大獎，今年台灣代表隊共推派43個團隊參賽，共獲得10金8銀6銅5優勝佳績。

蕭美琴指出，台灣在2016年首次主辦該活動，9年後以更成熟的科技實力、更強的產業聚落，以及更開放且堅定的友誼為基礎，再度舉辦活動，對台灣而言別具意義。當前全球經濟情勢瞬息萬變，台灣將持續運用創新和開放精神，加強跨國對話交流並積極透過APICTA國際平台鏈結各經濟體，展開共緊密的合作，共築資通訊創新應用生態圈，加速創新應用落地，促成印太地區跨域合作的無限商機。

更多中時新聞網報導

廚餘禁令拍板 黑豬農怒被去化

世界黃金協會：明年金價再漲30％

日本有熊害 台灣猴成國家級風險