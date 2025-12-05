APICTA Awards首移師高雄 秀數位實力

擁有「亞太資通訊科技奧斯卡」美名的APICTA Awards首度於高雄登場，高雄市長陳其邁（左三）、數位發展部次長侯宜秀（左四）5日出席開幕典禮，代表地主城市歡迎國際嘉賓。（洪浩軒攝）

擁有「亞太資通訊科技奧斯卡」美名的APICTA Awards首度於高雄登場，此次活動匯聚12個經濟體、逾百個國際團隊同場競技，高雄市長陳其邁、數位發展部次長侯宜秀5日出席開幕典禮，代表地主城市歡迎國際嘉賓，期盼各國團隊在高雄展現創新實力，促進更多國際合作。

APICTA Awards是印太區最具影響力的資通訊科技競賽，自2001年至今，已舉辦22屆賽事，此次是暌違9年再次由台灣主辦，並首度移師高雄，台灣代表隊派出58件作品角逐，內容涵蓋AI與各領域智慧科技，地主高雄更有多組企業與學生團隊參賽，展現高雄在資通科技領域的創新實力。

廣告 廣告

陳其邁昨日出席開幕典禮時表示，APICTA是推動亞太數位合作的重要平台，也是激盪創新能量的國際舞台，今年競賽涵蓋人工智慧、智慧治理、醫療、教育、永續環境等多元領域，匯集最具潛力的企業與青年人才，不僅促進亞太國家在智慧應用服務上的合作，更能提升產業轉型、城市治理與公共服務的數位治理技術。

陳其邁指出，APICTA Awards首次在高雄舉行，能與來自亞太地區優秀團隊齊聚一堂，為最具影響力的數位創新盛事揭開序幕，不僅是高雄的榮耀，更象徵城市在國際舞台上的能量獲得肯定，期盼各國團隊在高雄展現創新實力，促進更多國際合作及交流。

侯宜秀表示，今年匯聚超過200組團隊、逾千名與會人士及近百位國際評審，高雄展現文化、智慧治理與新創能量的城市魅力。在人工智慧時代，台灣從高雄出發，鏈結亞太夥伴，將技術與產業經驗推向全球。盼促進更多交流合作，為亞太數位發展奠定基礎。