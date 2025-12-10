「APICTA Awards 2025」完美落幕 千位國際貴賓見證高雄軟實力

二○二五年亞太資通訊科技聯盟大賽(APICTA Awards 2025)於高雄舉行頒獎典禮及盛大閉幕，副總統蕭美琴、數位發展部部長林宜敬、高市府副市長李懷仁及APICTA國際聯盟澳洲籍主席Fulvio Inserra等嘉賓共同到場，為期四天的亞太科技盛事畫下完美句點；台灣代表隊總共獲得十金、八銀、六銅及五優勝，其中高雄團隊展現卓越實力，獲得一金、一銀、一銅及一優勝的佳績。(見圖)

主辦單位今(十)日說明，今年邁入第二十四屆APICTA Awards，來自十二個經濟體、超過二百個團隊、逾千名國際嘉賓到訪高雄，超過百件各國選出的頂尖資通訊應用角逐各項大獎，高雄團隊奪得四個獎項，包含勝典科技的「iSport4Kids」針對三至六歲兒童設計AI體適能訓練系統，透過穿戴裝置與趣味運動程式，分析六大核心體能指標，幫助孩子養成持久運動習慣，獲得金獎；雄聯智能生醫的「愛石通」AI腎結石篩檢系統，透過血液與尿液檢驗數據進行非侵入性分析，協助醫療端早期診斷與預防，獲得銀獎；實證場域在高雄的市民永續公司(高市府經發局合作廠商)以「永續生活開放提案平台」提供個人碳存摺與金融整合方案，推動全民永續行動並協助企業及公部門落實ESG目標，獲得銅獎；由高雄高級中學與高雄女子高級中學則推出「知足心-AI健康鞋墊」，透過電磁閥控制氣壓調節五區域氣墊，自動動態平衡支撐力，有效分散壓力、矯正步態，呵護脊椎與雙腳健康，獲得學生Technical Solutions的優勝。

副總統蕭美琴表示，APICTA Awards被譽為亞太地區ICT界的奧斯卡，提供我們區域之間重要的技術交流平台，睽違九年，今年再度在臺灣主辦意義非凡，充分證明台灣在資訊通信科技領域的卓越貢獻，眾多傑出人才匯聚於此，不僅為高雄這座充滿活力的城市增添光彩，也為亞太地區注入一股強勁的創新動力；今年超過二百組參賽團隊，聚焦智慧城市、醫療保健、金融科技、數位內容或新創等解決方案，都展現高度水準，以及對於未來生活更好、更智慧的願景。

高市府副市長李懷仁感謝數位發展部數位產業署及APICTA聯盟選擇在高雄舉辦此盛會，APICTA作為推動亞太地區創新與合作的重要平台，不僅提供絕佳的知識分享與交流機會，也展現高雄在科技創新領域的活力；文化對南台灣而言是一種科技能量，高雄歡迎來自各區域及全球的創新企業、新創團隊及優秀人才進駐，並樂於協助各經濟體企業將高雄的創新解決方案帶入當地，促進未來的合作與交流。

APICTA大賽首次在高雄舉行，讓來自各國的近千名參賽者、評審與執委，親身體驗高雄的科技解決方案及美食、魅力生活氛圍；未來高市府將持續爭取更多國際級的資通訊競賽、新創展會、技術論壇落地高雄，讓來自全世界的頂尖人才，不只體驗高雄的熱情與活力，也見證高雄蘊藏的科技動能與創新潛力。