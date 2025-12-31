Apink來台跨年缺1！鄭恩地獲獎竟「深蹲」原因曝光

李濬榮和鄭恩地憑藉韓劇《24小時健身俱樂部》拿下最佳情侶獎。（圖／翻攝自KBS）





此次2026桃園跨年晚會在樂天桃園棒球場舉辦，更邀請來女團Apink擔任倒數前的壓軸演出，不過五缺一，鄭恩地因出席《2025 KBS演藝大賞》而缺席，在頒獎典禮獲獎的她，更現場「深蹲」引發網友熱議。

女團Apink此次來台跨年演出，不過恩地因韓劇《24小時健身俱樂部》需要出席《2025 KBS演藝大賞》而缺席，雖然令人感到可惜，但獲得人氣獎以及和李濬榮一起獲得最佳情侶獎，也讓人為她感到榮耀。

鄭恩地穿著禮服的標準深蹲，瞬間引發網友熱議。（圖／翻攝自KBS）

不過面對主持人詢問誰體力更好的提問，鄭恩地幽默回應：「雖然我的體力也不錯，但李濬榮的體力絲毫不遜色，甚至更勝一籌」，現場為了要減肥的觀眾，更是標準示範了深蹲，穿著禮服的標準深蹲，瞬間引發網友熱議。



