Apink台北演唱會3/7 TICC登場！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新
韓國人氣女團Apink今年邁入出道15周年，帶著全新迷你專輯《RE : LOVE》回歸，主打歌《Love Me More》時隔三年再度拿下音樂節目冠軍，人氣絲毫不減！而她們也將展開亞洲巡迴演唱會《The Origin : APINK 》，其中3/7將在TICC台北國際會議中心、4/11在高雄開唱，目前高雄場售票資訊和演唱會地點尚未公布，但這次一下就公布台北、高雄都有場次，讓台灣Panda（官方粉絲名）超期待！Apink演唱會時間地點、售票時間、票價座位、購票福利、必聽歌單不斷更新。
Apink演唱會｜時間地點
【台北場】
演出日期：2026/03/07（六）18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心
【高雄場】
演出日期： 2026/04/11（六）
演出地點：待公布
Apink演唱會｜台北場售票時間
【遠傳電信、friDay影音會員獨享優先購】
售票時間：2026/02/06（五）11:00~17:59:59
售票平台：遠大售票
【全面開賣】
售票時間：2026/02/07（六）11:00
售票平台：遠大售票
Apink演唱會｜台北場票價、座位圖
演出票價：NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / NT$3,200 / 愛心席NT$2,900
座位圖：
Apink演唱會｜台北場粉絲福利
福利內容：歡送、彩排、簽名拍立得、團體簽名海報、寫真小卡、官方海報
活動期間：即日起至 02/20（五）23:59 前
活動辦法：加入 SHOW Office 會員並至「會員好康活動」頁面登記抽選。
Apink演唱會｜必聽歌單
《Love Me More》
《Dilemma》
《D N D》
《LUV》
《NoNoNo》
《I’m so sick》
《Mr. Chu》
《HUSH》
（影片來源：Apink (에이핑크) 、1theK、YouTube，若遭移除敬請見諒）
