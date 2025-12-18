Apink普美宣布結婚！ 愛情長跑9年「嫁王牌音樂人」

Apink普美宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram@__yoonbomi__）

韓國K-pop代表性的「長壽女團」Apink成員尹普美，今（18）日透過親筆信宣布，與交往9年左右的知名音樂製作人Rado（本名宋周英）結婚。據悉，尹普美和Rado預計於2026年5月舉行婚禮。

尹普美18日在粉絲俱樂部發布手寫信，透露成為33歲（韓國年齡）的尹普美之際，決定和一直陪伴在身邊的人共度餘生，分享彼此的日常生活，一同經歷喜怒哀樂，證實與41歲的男友Rado結婚。她在文中寫道，寫這封信的時候很謹慎，不知道該如何開口，要突然透過文章的方式，向粉絲們宣布這個消息感到抱歉。

尹普美表示，一直以來，粉絲都無條件地支持她，儘管她有很多缺點，但Panda（官方粉絲名）一直都非常用愛和期待支持她，更是期待她3年來的首張專輯，但現在看到這個消息，可能會感到驚訝和失望，她既感到抱歉又擔心。

尹普美指出，儘管如此，她認為應該向自己如此重視的Panda傾訴真心，因此鼓起勇氣一字一句地寫下這些話。她說，15年來，無論快樂還是悲傷，Panda們一直陪伴著她，見證了她人生中的每一個瞬間，她從未將這一切視為理所當然，「今天的我都是因為你們，我一直以來都懷著感恩之心努力工作。我想藉此機會再次表達我最真誠的謝意。」

尹普美最後表示，多虧了這些可靠又值得信賴的Panda，她才能撐過那些艱難焦慮的時光，也多虧了大家的關愛和支持，才能不斷成長，「我會像以往一樣，繼續帶著強烈的責任感生活，我也會以Apink和尹普美的身份，用更精彩的活動來回報Panda。真的非常感謝。」

2024年4月，尹普美經紀公司證實其與Rado交往，據悉兩人在2016年製作Apink專輯《Pink Revolution》時結緣，2017年起開始交往，至今已愛情長跑約9年。尹普美不僅活躍在Apink團體活動，近年來也演出多部韓劇，包括《淚之女王》、《拜託不要見那個男人》、《今生是第一次》等。

此外，Apink將於31日參與桃園跨年演出，這將是尹普美宣布婚訊後，首次到台灣露面；團體並確定接著於2026年1月推出全新專輯《RE：LOVE》慶祝出道15週年。

