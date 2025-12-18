Apink普美未婚夫是誰？黑眼必勝Rado創作背景超狂 TWICE〈TT〉、請夏夯曲出自他手

普美（右圖）今宣布婚訊，將與交往多年的音樂製作人Rado完婚。翻攝IG@__yoonbomi__、Namuwiki

韓國女團Apink成員普美（尹普美）今（18日）官宣明年5月將與交往邁入第9年的音樂製作人Rado完婚，很重視歌迷的普美，也在粉絲俱樂部上傳親筆信，親自報喜！

Rado堪稱女團夯曲製造機

普美的未婚夫Rado，是韓國樂壇著名音樂製作人，曾與崔奎盛合組創作組合黑眼必勝（블랙아이드 필승），打造過無數熱門金曲，包括SISTAR的〈Touch My Body〉、TWICE的出道曲〈Like OOH-AHH〉、夯曲〈TT〉〈CHEER UP〉〈Likey〉，請夏的暴紅金曲〈벌써 12시〉（Gotta Go），也為普美所屬的Apink創作了〈Only one〉〈I'm so sick〉〈Dumhdurum〉等熱門夯曲。

廣告 廣告

Rado（中）曾為李孝利（左二）領軍的退貨遠征隊寫歌。翻攝MBC

Rado也不只居於幕後，也曾以製作人身分參與過綜藝節目錄製，還曾為劉在錫主持的《玩什麼好呢？》製作過李孝利、嚴正化、華莎、Jessi等人組成的限定團體「退貨遠征隊」的〈DON’T TOUCH ME〉。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／Apink普美要結婚了！明年5月升格人妻 親筆信報告粉絲

少時Tiffany超暖！爆婚訊後寫299字親筆信 甜認卞約漢「給我安定感」

姜泰伍古裝戲照秀肌肉！ 金世正爆料：他隨時準備上陣