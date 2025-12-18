Apink普美要結婚了！情定大9歲音樂人 將於明年5月舉辦婚禮

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國女團Apink成員普美去年才以手寫信公開認愛「黑眼必勝」成員宋周英，更透露兩人當時已經交往交往8年，而這也是她出道14年來首度公開戀情。如今有消息指出，普美將於明年5月結婚。

Apink普美要結婚了。（圖／翻攝自IG）

綜合韓國媒體報導，普美與男友宋周英於近期確認婚期，預計將於明年5月舉行婚禮。對此，普美稍早也證實了結婚消息。文中她表示，由於近期團體正在準備新專輯，突如其來的可能會讓粉絲感到驚訝，所以她決定以手寫信的方式向粉絲傳遞心意，字字句句訴說著對粉絲的感謝，最後她說：「我決定要與長期在對方身邊一起分享喜怒哀樂的人，共度以後的生活。」同時向粉絲保證未來仍會以Apink和尹普美的身份繼續活動以回報大家。

據悉，兩人是在2017年因合作而相識相戀，這些年來感情相當穩定。直到去年才公開這段長達8年的戀情。當時普美同樣也是以上傳手寫信告知粉絲喜訊，且開頭便向被這消息嚇到的粉絲致歉，隨後坦承戀情，「與如此有智慧又英明的人交往，讓有很多不足之處又年幼的我變得更加成熟，我想也因為這樣我才能成長得如此健全。」而她也向粉絲保證未來會持續努力展現更好的樣貌，如今宣布結婚，粉絲也紛紛給予祝福。







