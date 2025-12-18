Apink普美要結婚了！明年5月嫁製作人男友升格人妻

【緯來新聞網】女團Apink成員普美與大9歲「黑眼必勝」成員Rado戀情長跑9年，如今傳出好消息，今（19日）普美透過親筆信，向粉絲宣布結婚好消息。兩人預計於明年5月舉行婚禮，並已經向親近好友陸續公布喜訊。

Apink成員普美與音樂製作人Rado將於明年5月結婚。（圖／翻攝自普美IG、韓網）

普美和Rado於2016年錄製《Pink Revolution》結緣，2人作為歌手及製作人身份互相扶持，低調交往多年，直到去年才正式公開戀情，戀情相當穩定。Rado是K-pop金曲製作人，曾打造過Twice的《TT》、《Cheer Up》以及請夏的《Gotta Go》等熱門歌曲。



普美在親筆信中提到，「我決定與陪伴我多年的人共度餘生，一起分享生活中的喜怒哀樂。我會像以往一樣，繼續懷抱責任感做好自己的工作。我會以Apink和尹普美的雙重身份，更加努力回報粉絲。」

