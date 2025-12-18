Apink普美「穩交8年」宣布結婚！明年5月宴客

普美、宋周英明年5月結婚。(圖/兩人IG)

南韓女團Apink成員尹普美，在熱門韓劇《淚之女王》飾演「羅秘書」而受到關注。去年她首度認愛大9歲的黑眼必勝成員Rado宋周英，今（18日）傳出婚訊，小倆口將在明年5月舉行婚禮。

根據韓媒報導，普美透過手寫信告知粉絲，明年5月即將結婚，「我決定和一直陪伴在我身邊的人共度未來，一起分享生活中的喜怒哀樂」；她承諾，就算步入婚姻，還是會像過往一樣，繼續以Apink和尹普美的身份活躍於演藝圈，帶給大家更好的演出。

普美在去年出道13年之際，首度承認和宋周英交往。她和男方於2016年合作Apink專輯時相識，進而產生好感，默默地為彼此加油、打氣。對普美而言，宋周英是男友也是導師，「與如此有智慧又英明的人交往，讓有很多不足之處又年幼的我變得更加成熟，我想也因為這樣我才能成長得如此健全」。

而雙方共同好友也認證：「宋周英是普美最堅強的助手，尹普美是帶給他力量的存在，據我所知他們已經是相約共度未來的關係」。果不其然，普美、宋周英愛情長跑8年，終於開花結果，預計在明年5月完成人生大事，許多粉絲樂見其成，紛紛送上祝福。

