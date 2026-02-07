Apink普美5月甜嫁Rado！婚宴場地日期全曝光 9年情修成正果掀全網祝福

記者陳宣如／綜合報導

南韓人氣女團Apink成員尹普美的婚禮消息終於揭曉！她與長期低調交往的作曲家男友Rado（宋柱英）將於5月16日攜手步入人生新篇章，而兩人的婚宴地點也於今（7）日首次曝光，這一消息一經公布，立即在演藝圈引發熱烈關注。

Apink成員尹普美爆出於5月16日與大咖製作人Rado舉辦婚禮。（圖／翻攝自IG）

尹普美與Rado的戀情起始於2016年，當時兩人在Apink第三張正規專輯的製作中建立工作緣分，隨後在2017年自然發展為情侶。Rado是知名製作團隊「黑眼必勝（Black Eyed Pilseung）」成員，曾參與Apink〈I'm so sick〉、〈Dumhdurum〉等多首熱門作品的創作。多年來，兩人在工作與生活中互相扶持，保持低調戀情，直到去年4月才對外正式承認交往。

廣告 廣告

Apink成員尹普美將於首爾君悅酒店甜嫁Rado。（圖／翻攝自尹普美IG）

據韓國媒體報導，普美與Rado的婚宴將在首爾君悅酒店（Grand Hyatt Seoul）舉行。該酒店長期是演藝圈舉辦婚禮的熱門地點，曾見證李秉憲與李珉廷、孫淡妃與李奎赫等藝人的完婚，因此普美與Rado的婚禮同樣備受關注。消息曝光後，粉絲透過社群平台送上祝福，也對婚宴現場的氛圍充滿期待。

Apink成員尹普美寫親筆信向粉絲宣布即將步入婚姻。（圖／翻攝自IG）

尹普美在粉絲專頁公開親筆信表示：「我選擇與長時間陪伴在身邊、無論快樂或動搖時都一起走過的人共度未來，也會在自己的位置上守住責任感，努力更堅定的生活。」她同時強調，婚後仍將以Apink成員、演員及綜藝人身份活躍，不會淡出演藝圈，並希望以更好的表現回饋粉絲。所屬公司With Us Entertainment也表示，「尹普美將以穩定步伐持續展開演藝活動，希望大家為她與Rado的婚姻送上溫暖祝福。」

自2011年出道以來，尹普美今年迎來出道第16年。Apink在今年初推出第11張迷你專輯《RE : LOVE》，睽違約兩年再度完整回歸，音樂節目與音源榜單表現亮眼，再次展現團體長期穩定的實力。

更多三立新聞網報導

金鍾國突秘婚！首鬆口談圈外妻「真實身分」 豪砸62億買豪宅寵妻

不甩未婚夫「劈腿、霸凌」爭議！女星曬親筆信 宣布與小7歲歌手5月完婚

申敏兒婚後首放閃！狂曬婚戒蜜月照 金宇彬「老公視角」掀全網暴動

年度人氣韓團榜單出爐！FTIsland奪男團冠軍 Apink稱霸女團榜

