Apink普美9年戀愛修成正果！敲定5/16「在這」完婚 未婚夫是〈TT〉幕後推手

普美（左圖）將升格「5月新娘」與交往多年的音樂製作人Rado完婚。翻攝IG@__yoonbomi__、Namuwiki

韓國女團Apink成員普美（尹普美）敲定婚期了！韓國《MyDaily》新聞網今（7日）爆料，普美將在5月16日於首爾君悅酒店與愛情長跑9年的音樂製作人Rado完婚。消息曝光後，她的經紀公司已發聲證實。

普美敲定婚期！被爆出婚宴場地是首爾君悅飯店

據報導指出，去年已傳出婚訊的普美、Rado，早已低調決定好婚期，確定將在5月16日共結連理，而小倆口屬意的婚宴場地則是深受明星喜愛的首爾君悅飯店。

首爾君悅酒店是韓流明星鍾愛的婚宴場地之一。翻攝IG@grandhyattseoul

先前李炳憲、李珉廷的世紀婚禮，以及「性感歌姬」孫淡妃與前滑冰選手李奎爀，還有去年底與《全知讀者視角》導演金秉佑完婚的T-ara成員咸𤨒晶，也都是選在此地決定終生。

廣告 廣告

對此，普美所屬的With us娛樂今也證實婚訊日期，表示，「兩人將於5月16日舉行婚禮。」只是關於婚禮場地等婚宴細節，則低調地說：「相關細節目前不便進一步公開，敬請見諒。」

Rado曾為Apink寫歌！牽起兩人緣分

普美（左）隨Apink出道踏入第15年。翻攝IG@__yoonbomi___

普美是Apink人氣成員之一，與Rado的結緣正是因為音樂創作，因為普美的未婚夫Rado，是韓國樂壇著名音樂製作人，曾與崔奎盛合組創作組合黑眼必勝（블랙아이드 필승），打造過無數熱門金曲。

包括SISTAR的〈Touch My Body〉、TWICE的出道曲〈Like OOH-AHH〉、夯曲〈TT〉〈CHEER UP〉〈Likey〉，請夏的暴紅金曲〈벌써 12시〉（Gotta Go），也為普美所屬的Apink創作了〈Only one〉〈I'm so sick〉〈Dumhdurum〉等多首熱門夯曲。

兩人2016年相識結緣，隔年2017年發展為戀人，低調交往多年的小倆口，前年4月公開認愛，去年12月爆出結婚喜訊，今則確定婚期，這對知名作曲家與偶像歌手的組合，獲得大眾滿滿祝福。



回到原文

更多鏡報報導

影后是BLACKPINK鐵粉！張曼玉萌拿「粉錘」朝聖演唱會 迷上6、7年全說了

《豆腐媽媽》替身4公尺重摔病危！金鐘視帝連拋「12個問號」 怒轟：沒預算跳什麼跳

拖2年終於離婚！《總理和我》男星掰了小14歲妻 公司：誤會已解開

影視大佬吳敦離世！曾傳5000萬「包養」乾女兒賈靜雯 同上《康熙》還原真相