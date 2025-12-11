Apink確定登桃園跨年！壓軸陪迎2026 完整卡司曝光

韓國超人氣女團「Apink」將現身桃園跨年晚會。（圖／TVBS提供）





「2026桃園ON AIR跨年晚會」昨（11日）再公布2組卡司， 韓國超人氣女團「Apink」現身桃園壓軸演出，還有金曲樂團「宇宙人」跨後獻唱！桃園跨年晚會將於31日晚間7點在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地舉辦，首度在樂天棒球場舉辦跨年晚會，作為東道主的樂天桃猿棒球隊也將由隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩共同出席跨年晚會，在現場和民眾一起倒數迎接新年，也希望樂天在中職36年突破逆境奪冠的這段光榮旅程，成為2025年最棒的記憶。

「國師」唐綺陽11日解鎖桃年跨年晚會卡司，倒數前將由韓國超人氣女團「Apink」舞力魅力齊發帶來精彩的壓軸演出，倒數後更有台灣金曲樂團「宇宙人」精彩熱唱陪大家迎接2026第一刻，更跨海精心錄製問候影片，邀請民眾與所有粉絲一起來桃園跨年；此外「YELLOW黃宣」也在現場驚喜獻聲，更預吿「跨年晚會將亂入大咖卡司的舞台演出，絕對帶給觀眾大驚喜，邀請大家到桃園跨年晚會現場揭曉！」

宇宙人將登上桃園跨年晚會舞台。（圖／TVBS提供）

桃園市政府觀光旅遊局表示，桃園跨年演唱卡司今日全面解鎖，不僅邀請金鐘得主「唐綺陽」、「KID林柏昇」、「Dora謝雨芝」三人聯手主持，還邀請到韓國超人氣女團「Apink」、全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」、金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、唱跳天后「温嵐」、音樂才子「YELLOW黃宣」、金曲樂團「宇宙人」、流行樂團「icyball冰球樂團」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」共11組演唱藝人，將帶來多首膾炙人口的暢銷金曲及高CP值的舞台演出，歡迎大家來桃園歡度跨年夜。



