APINK首位結婚成員誕生！普美親筆信宣布婚訊 與交往9年音樂製作人步入婚姻

APINK普美以親筆信宣布嫁大9歲音樂人男友Rado。（翻攝APINK IG）

APINK第一位結婚成員誕生，普美今（18日）透過親筆信，親自向粉絲宣布婚訊，公開與交往 9 年的音樂製作人、黑眼必勝成員Rado決定步入婚姻。她在信中先向粉絲道歉也道謝，坦言這是一件「一直希望能親口說出來的事」，因為對象與時機都格外珍貴，才選擇用手寫的方式，將這份心意一字一句慢慢傳達給一路陪伴自己的大家。

普美提到，對方是在她感到不安、疲憊或迷惘時，始終默默站在身旁、給予溫柔支撐的人。兩人的感情並非轟轟烈烈，而是在日常相處中一點一滴累積信任與安心。隨著時間流逝，她也開始自然地想像「如果未來能一起走下去」的模樣，最終下定決心，將這個人生的重要選擇分享給粉絲。

普美與黑眼必勝成員Rado愛情長跑9年。（翻攝HighCut IG）

事實上，普美與 Rado 因音樂結緣，自 2017 年起低調交往，多年來始終將感情與工作分開看待，直到去年才正式公開戀情。長達9年的戀愛長跑中，兩人各自在忙碌的演藝與製作工作中互相體諒，也讓這段關係更加穩定踏實，如今修成正果，被不少人視為水到渠成的結果。 普美也在信中再次向粉絲保證，結婚並不代表告別舞台，未來仍會以 Apink成員身分持續活動。年底她將與初瓏、南珠、夏榮一同來台，站上桃園跨年舞台陪伴大家倒數迎接新年。對她而言，這場演出不只是與粉絲的重要約定，也像是在邁入人生新階段前，留下的一場溫柔又盛大的單身派對。

APINK（恩地缺席）將在桃園與大家一起跨年。（翻攝APINK IG）

