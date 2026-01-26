APP「死了嗎」爆紅！自己住怕出事沒人知，5招打造獨居防護網
由於不婚、少子化、高齡化的情形與日俱增，年過半百後選擇獨居的也大有人在，然而前有羅霈穎、張振寰失聯多日被發現陳屍在家中，後有曹西平、吳朋奉倒在家中卻無人知曉，引起許多人對「孤獨死」的擔心。
而近日中國一款App「死了麼（死了嗎）」突然爆紅，使用者可以在App上定期報平安，且每2天需要至少回報1次，否則就會通知緊急連絡人，有利於減少意外發生卻求助無門的狀況。
選擇獨居的人越來越多，孤獨死成下一個社會問題
隨著人口老化，選擇獨居的人越來越多，根據內政部2023年的統計，光是一人戶就有多達332萬戶，而台北市去年的統計更發現，每年的孤獨死長者已經破百，且其中有4成是死後第3天以上才被人發現，這也顯示出孤獨死問題已經亮起紅燈。
雖然大部分的獨居長者都能夠自理，但失智老人基金會的文章提醒，隨著年齡增長，再好的體力和精神，終究會因為老化或疾病而退化，讓獨居生活出現重重障礙，這時候如果出事，也很難馬上獲得協助，進而增加孤獨死的風險。
缺乏互動比你想像的還傷身！研究發現孤獨增心臟病、糖尿病等多重風險
而有些人會誤以為獨居就是孤獨一匹狼，不只和朋友斷了聯繫、和家人也好幾年才聯絡一次，和街坊鄰居打招呼更是天方夜譚，但這樣長期缺乏互動造成的「孤獨感」比慢性病還可怕，當壓力荷爾蒙因為孤獨而大量分泌，就會增加胰島素抗性、影響代謝，使罹患糖尿病的風險提升1.4倍、冠狀動脈疾病或心肌梗塞的機率也比一般人高出約1.3倍。（編輯推薦：比慢性病可怕，「孤獨」殺傷力如每天15根菸！醫4招教你活出健康獨立老）
除此之外，缺乏社交刺激還會增加老年憂鬱、想不開的風險，更提高了20％大腦退化的速度，讓腦部處理記憶的功能變差。一篇發表於「JAMA Neurology」的研究也指出，長期處於孤獨環境下，會使罹患阿茲海默症的風險提高至2.1倍。
告別孤單感、孤獨死，就靠5個安心守則
想要預防孤獨死，或是長期獨居帶來的孤獨感傷身又傷心，我們從培養社交習慣與運用政府資源做起，甚至只是用LINE每天傳訊息給親朋好友，都能降低獨居帶來的健康風險。
每天和朋友早安晚安、傳長輩圖
許多人都會用LINE聯絡感情，這對於年長者來說更是一天都不能斷！像是「國民阿嬤」陳淑芳每天都會傳長輩圖問候親朋好友，主要是因為自己獨居，看到她的訊息就代表還活著，如果哪天突然沒有消息，就要趕快來找她。（編輯推薦：84歲陳淑芳天天傳長輩圖，為何年輕人普遍不愛？長輩圖不為人知的3個功用！認同請分享）
和左鄰右舍打好關係
俗話說「遠親不如近鄰」，若能養成看到鄰居就打個招呼、閒聊兩句的習慣，哪天不慎在家跌倒、昏迷，就比較容易被注意到，而一項美國德克薩斯大學奧斯汀分校的研究也指出，與更多人互動能刺激年長者的大腦，提升認知能力與健康、抵銷孤獨帶來的負面影響。
參加醫院的「遠距健康照護中心」
全台各大醫院都有提供「遠距健康照護中心」服務，透過透過電子化設備讓民眾在家就能監測血壓、血糖等生理數據，並由醫護團隊遠端監控、提供諮詢和建議，對於獨居長者或行動不便者來說，是管理健康最直接、簡單的方式。
開啟手機的SOS緊急服務
手機內建的「SOS緊急服務」，能幫助我們在危急時自動撥打緊急電話（如119/110）、傳送GPS定位及緊急聯絡人資訊，且只要連按電源鍵5次就能觸發，近日日本熊本縣阿蘇山發生的觀光直升機墜毀意外，之所以能迅速鎖定墜機地點，就歸功於台灣旅客手機發出的「自動緊急通報」成為關鍵，相當於危機發生時的保命符。（編輯推薦：女星車禍滿臉血因手機這功能獲救！蘋果安卓2設定開啟隱藏「救命符」）
申請緊急救援系統
緊急救援系統行之有年，旨在提供24小時的緊急救援通報支持網路，經評估符合資格後，會由政府補助，在家中安裝求救按鈕、偵測器等設備，提供24小時監控與緊急通報服務，需透過縣市政府社會局或區公所、長期照顧管理中心等單位提出申請。（編輯推薦：中暑！日本女演員95歲獨居離世！當老後要一個人生活，怎樣能避免孤獨死？）
