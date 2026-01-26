APP「死了嗎」爆紅！自己住怕出事沒人知，5招打造獨居防護網

由於不婚、少子化、高齡化的情形與日俱增，年過半百後選擇獨居的也大有人在，然而前有羅霈穎、張振寰失聯多日被發現陳屍在家中，後有曹西平、吳朋奉倒在家中卻無人知曉，引起許多人對「孤獨死」的擔心。

而近日中國一款App「死了麼（死了嗎）」突然爆紅，使用者可以在App上定期報平安，且每2天需要至少回報1次，否則就會通知緊急連絡人，有利於減少意外發生卻求助無門的狀況。

選擇獨居的人越來越多，孤獨死成下一個社會問題

隨著人口老化，選擇獨居的人越來越多，根據內政部2023年的統計，光是一人戶就有多達332萬戶，而台北市去年的統計更發現，每年的孤獨死長者已經破百，且其中有4成是死後第3天以上才被人發現，這也顯示出孤獨死問題已經亮起紅燈。

雖然大部分的獨居長者都能夠自理，但失智老人基金會的文章提醒，隨著年齡增長，再好的體力和精神，終究會因為老化或疾病而退化，讓獨居生活出現重重障礙，這時候如果出事，也很難馬上獲得協助，進而增加孤獨死的風險。

缺乏互動比你想像的還傷身！研究發現孤獨增心臟病、糖尿病等多重風險

而有些人會誤以為獨居就是孤獨一匹狼，不只和朋友斷了聯繫、和家人也好幾年才聯絡一次，和街坊鄰居打招呼更是天方夜譚，但這樣長期缺乏互動造成的「孤獨感」比慢性病還可怕，當壓力荷爾蒙因為孤獨而大量分泌，就會增加胰島素抗性、影響代謝，使罹患糖尿病的風險提升1.4倍、冠狀動脈疾病或心肌梗塞的機率也比一般人高出約1.3倍。（編輯推薦： 比慢性病可怕，「孤獨」殺傷力如每天15根菸！醫4招教你活出健康獨立老 ）

除此之外，缺乏社交刺激還會增加老年憂鬱、想不開的風險，更提高了20％大腦退化的速度，讓腦部處理記憶的功能變差。一篇發表於「JAMA Neurology」的研究也指出，長期處於孤獨環境下，會使罹患阿茲海默症的風險提高至2.1倍。

告別孤單感、孤獨死，就靠5個安心守則

想要預防孤獨死，或是長期獨居帶來的孤獨感傷身又傷心，我們從培養社交習慣與運用政府資源做起，甚至只是用LINE每天傳訊息給親朋好友，都能降低獨居帶來的健康風險。



