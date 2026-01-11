App「死了麼」暴紅！超時沒簽到「被判定出事」秒通知家屬

生活中心／周希雯報導

在少子化與高齡化雙重夾擊下，許多人都擔心晚年會「孤獨死」，倒下後沒人發現就默默離開這個世界。對此，近期中國推出1款名為「死了麼」的APP，主打用每日簽到的方式證明自己還活著，若被發現多天未打開App，系統可能會判定已經離世。如今該App已經衝上中國蘋果App Store付費排行榜冠軍，不過因為名字過於直白、被砲轟過於晦氣，引發兩極評論。

綜合《藍鯨新聞》等中媒報導，「死了麼」目前僅支援蘋果iOS 系統，近期將定價從免費調漲至人民幣8元（約新台幣35元）。操作方式也相當簡單，用戶無需註冊個資，只需輸入名字及設定緊急聯絡人信箱，每天打開App進行「簽到」；若多日未開啟App或打卡，系統會判定用戶可能發生意外、甚至已經離世，自動傳送郵件給緊急聯絡人，「我是XXX（用戶名稱），我已經連續多天沒有活動了，快來檢查我的身體狀態」，預計月底將推出訊息提醒功能。

「死了麼」主打每天簽到報平安，若多日未簽到、系統會傳訊息給緊急聯絡人。（圖／民視新聞資料照、翻攝App Store）

「死了麼」主打每天簽到報平安，若多日未簽到、系統會傳訊息給緊急聯絡人。（圖／民視新聞資料照、翻攝App Store）

據悉，這款App由小型創業團隊開發，最初成員僅有3人、且都是「95後（意指31歲以下）」，初始投入成本僅人民幣1000多元（約新台幣4530元），從2025年正式成立項目，最後只花不到1個月就完成開發，進程相當迅速。如今「死了麼」已經衝上中國蘋果App Store付費排行榜冠軍，不過據了解，團隊起初未特別進行宣傳，是有網友發現後PO到社群，話題度像雪球般越滾越大，甚至引起各界媒體跟進報導。

該APP只花了1個月開發，初始投入成本僅人民幣1000多元。（圖／民視新聞資料照、翻攝APP Store）

消息曝光後，雖然獲得不少網友肯定，「成功解決了『你不結婚哪天死了都沒人知道』問題」、「我老了時很需要」。不過，亞洲社會普遍對「死」有所忌諱，有網友認為過於直白，「很有意義的app，但其實可以換個名字，感覺給獨居老人用，每次點開這個名字會有點傷心吧」、「太晦氣了」、「有點嚇人」、「我覺得等年紀大了不一定記得打卡」、「為什麼不換個app名字叫還活著」。對此，開發團體也發聲明，承諾把精力投入豐富產品功能中，持續探索更適合長者的產品，對於新名稱的建議也會認真考慮。

