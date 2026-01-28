App Store、Google Play「AI 脫衣」App 泛濫！累計下載逾 7 億次，蘋果、Google 已移除部分但仍未「清場」

近期馬斯克旗下 xAI 的 Grok AI 聊天機器人，被指可按用戶提示將女性照片改成比基尼、內衣等「低衣著」影像，甚至涉及未成年人，引發大炎上令蘋果和 Google 面臨下架壓力。

不過最新調查顯示，問題不止 Grok 一家，一批更「直接」以脫衣為賣點的 Deepfake（深度偽造）App 其實早已在兩大應用商店長期存在。

TTP 點名：Android 有 55 款、iPhone 有 47 款

非營利監察組織 Tech Transparency Project（TTP）指出，Google Play Store 內有 55 款 App 可「數碼除衫」，令女性由正常衣著變成全裸、半裸或只剩比基尼等。同一調查亦發現蘋果 App Store 有 47 款同類 App，換言之 Android 同 iPhone 用戶，都可以接觸到大量可製作「非自願性化影像」的工具。

TTP 指當中有 38 款同時在兩個平台上架，而相關 App 截至 1 月 21 日仍可下載。

下載逾 7 億次、收入 1.17 億美元，平台亦有分成

按 App 分析公司 AppMagic 數據，這批被點名的 App 累計下載量超過 7.05 億次，並帶來約 1.17 億美元收入。

由於蘋果和 Google 會從 App 內購及訂閱抽成（最高 30%），因此兩間公司被指「直接從這類 App 獲利」，令平台審核同政策執行力度備受質疑。

明明違規仍上架：政策寫了，但禁不了？

TTP 指出，Google Play 政策列明禁止「性裸露」或「最少衣著」的描繪，亦明確禁止聲稱可以「替人脫衣」或「透視衣物」的 App，就算標榜惡作劇都不得通過。

App Store 亦有類似規定，指 App 不應產生「令人反感、令人不安、令人作嘔、品味極差或令人覺得詭異」的內容，包括「露骨色情」素材，過往蘋果亦曾因媒體調查而移除個別生成非自願裸照的 App。

但 TTP 形容，兩大平台未能追上 Deepfake App 擴散速度，導致「政策存在，但成為擺設」的矛盾局面。

13＋、9＋ 都有？還能免費試做

調查結果顯示部分 App 只要上載一張正常衣著相片，再輸入提示，就能生成「脫衣」影像或影片，過程幾乎無任何阻擋。更令人關注是，某些 App 的年齡分級偏低，例如 DreamFace 在 Google Play 標示 13＋、在 App Store 甚至標示 9＋，與內容風險明顯不相稱。

TTP 強調他們測試時使用 AI 生成的假人照片，並只用免費功能，但已足以證明濫用門檻極低。

蘋果、Google 最新回應：已移除部分，但仍未「清場」

事件曝光後，蘋果向 CNBC 表示已移除 28 款 TTP 提供名單內的 App，並警告其他開發者如不修正違規內容將面臨下架，但 TTP 後續點算則指僅見到 24 或 25 款真正被移除。

Google 方面就向 CNBC 表示正進行審查，已暫停部分 App。亦有報道指數小時後 Google Play 再移除 31 款，但未就總數作完整交代。

至於 X App 同獨立 Grok App，目前仍可在兩大商店下載，但 X 聲稱會限制 Grok 的影像編輯用途。

用戶如何自保？3 個實用建議

不要亂試「換臉」、「AI 影片模板」、「試衣」類 App，就算宣稱娛樂用途，都可能被用作生成性化內容，亦可能涉及上載照片至第三方伺服器。

看清楚權限與隱私政策，特別是照片、相冊、相機、雲端上載、以及資料儲存地點。

一旦被盜用影像，保留證據（截圖、連結、時間）、即時向平台舉報並尋求法律協助，同時通知親友避免二次擴散。

