Appier第三季營收、獲利同創歷史新高，營業利益首度衝破10億日圓

在日本掛牌上市的Appier（沛星互動科技）公布 2025 財年第三季財報，營收、獲利同步寫下歷史新高，單季營業利益更首度超越10億日圓。Appier預期至2025財年底將延續獲利成長，動能來自策略性聚焦電商領域、季節性因素帶動的營運槓桿效益及持續嚴謹的成本控管，包含全業務部門持續以 AI 優化營運效能。

Appier 今（14）日舉辦第三季財務報告媒體溝通會，本季營收​114億日圓、年增26%，主要受惠於核心業務持續增強的動能，以及各市場堅實且覆蓋廣泛的客戶需求。毛利來到62億日圓的歷史新高紀錄，年增26%，毛利率維持在54.1%的高水準，反映公司聚焦於高價值市場並持續精進技術研發的策略奏效，並為後續毛利率擴張奠定基礎。

在毛利創新高的帶動下，​Appier本季營業利益首次超越10億日圓大關，達到12.5億日圓，年增58%；排除匯率影響後的營業利益率來到雙位數的10.8%。預期獲利能力可望延續至年底，主要受惠於強勁的季節性因素，以及全業務部門（包含 AdCreative.ai）導入 AI 全面優化營運效能。

客戶數穩健成長 關鍵市場貢獻強勁

Appier說明，營收貢獻維持一貫的穩健表現，56%增額營收來自既有客戶，得益於東北亞電商重點客戶的深度滲透，藉勢推升季節性營收高峰；其餘44%則來自新客戶，受到策略性垂直產業多元化佈局所帶動，東北亞、美國與 EMEA 的電商滲透率進一步提升。

此外，客戶數穩健成長，年增 13%，新增的客戶主要來自美國和 EMEA 的代表性電商客戶。過去 12 個月的淨收入留存率（LTM NRR）維持在強勁的 119.6%；單一客戶平均季度營收（ARPC）受惠於既有與大型企業客戶的策略性擴張，在排除匯率影響後年增 10%。

Agentic AI 驅動客戶投資報酬與公司獲利雙引擎成長

Appier憑藉核心 AI 技術架構，讓 Agentic AI 作為企業加速成長與持續創新的催化器。在客戶端，多元的 AI Agents 在平台上無縫地協同運作，交付可預測的投資報酬（ROI）。

而在內部營運端，這些 AI Agents 大幅提升業務與行銷（S&M）、研發（R&D）及客戶服務的營運效率，隨著業務規模擴張，進一步強化營運槓桿效益。

Appier 執行長游直翰表示，過去 13 年來，公司始終站在智慧與 Agentic 軟體創新的最前線，秉持「透過軟體智慧化，讓 AI 更容易使用」的願景不斷前進，深信結合智慧、記憶與自主能力的 Agentic 功能與介面，將從根本上改變現有軟體的運作模式，並加速推動所有軟體應用邁向下一階段的進化。

Appier AI Agent 廣獲客戶熱烈回響

除了持續精進營運表現外，Appier 在策略性技術佈局上也展現亮眼成果。Appier AI Agent 於全球發表後，廣獲客戶強勁採用與正向回饋，顯示市場對先進 AI 解決方案抱有高度的需求與接受度。

Appier認為，客戶快速採用主要歸因於 Appier 平台所提供的差異化價值──核心價值奠基於該公司積累十餘年的 AI 技術實力與多元市場專業知識。

Appier指出，Agentic AI 模型在客戶授權與治理框架下，智慧運用客戶自有數據以推動最佳化的行銷策略部署，同時致力於結合嚴謹的防護機制，避免幻覺發生並確保資料安全，進而在商業環境中實現可信賴且精準的執行能力。此項投入不僅催生了早期的營收動能，更驗證了 Appier 對新一代 AI 技術的前瞻投入，有助於鞏固其在技術領域的領導地位。

