Apple公布2025App Store Award得獎作品！AI應用搶盡鋒頭
〔記者邱巧貞／台北報導〕Apple今日公布2025年App Store Awards得獎名單，從45款決選入圍作品中精選出17款優秀app與遊戲，表揚它們在創新技術、優秀設計與長遠文化影響力上的卓越表現。
今年獲獎的開發者展現非凡實力，讓使用者能完成更多事、實現創意、並沉浸於令人驚豔的數位世界中。Apple執行長Tim Cook表示：「每一年，看到開發者如何把最出色的想法變成能豐富人們生活的創新體驗，都令我們深受啟發。」
今年的得獎名單也突顯了AI技術在各領域應用的強勁趨勢。從支援專注力不足者的 AI視覺規劃工具《Tiimo》，到讓創作者在iPad上輕鬆進行影片剪輯的《Detail》，再到簡化學術論文格式工作的Mac app《Essayist》，這些工具不僅提升生產力，更讓創意得以輕鬆實現。
此外，《Explore POV》結合Apple Vision Pro的沉浸式影片，帶領使用者探索壯觀景色；《Strava》在Apple Watch上透過即時路段追蹤與直覺介面，激發全球運動社群的連結；《HBO Max》則透過新增美國手語內容與多元節目選擇，打造更包容的串流體驗。
在遊戲方面，得獎作品同樣在創意與互動體驗上表現亮眼。《Pokémon TCG Pocket》融合出色美術與直覺操作，為 iPhone使用者帶來耳目一新的卡牌對戰樂趣；《DREDGE》則讓iPad玩家沉浸於一場懸疑又療癒的釣魚冒險中。《電馭叛客2077：終極版》以細緻未來城市打造震撼視覺體驗，《WHAT THE CLASH?》則以幽默荒謬的方式顛覆競技玩法；而《門雲》更善用Apple Vision Pro的空間感知，營造出令人完全沉浸的解謎空間
【App類別獲獎名單】
年度 iPhone App：《Tiimo》 – tiimo
年度 iPad App：《Detail》 – Detail Technologies B.V.
年度 Mac App：《Essayist》 – Essayist Software Inc.
年度 Apple Vision Pro App：《Explore POV》 – James Hustler
年度 Apple Watch App：《Strava》 – Strava, Inc.
年度 Apple TV App：《HBO Max》 – WarnerMedia Global Digital Services, LLC
【遊戲類別獲獎名單】
年度 iPhone 遊戲：《Pokémon TCG Pocket》 – The Pokemon Company
年度 iPad 遊戲：《DREDGE》 – Black Salt Games
年度 Mac 遊戲：《電馭叛客 2077：終極版》 – CD PROJEKT S.A.
年度 Apple Vision Pro 遊戲：《門雲》 – Michael Temper
年度 Apple Arcade 遊戲：《WHAT THE CLASH?》 – Triband ApS
【年度文化影響力得主(Cultural Impact Winners)】
《Art of Fauna》 – Klemens Strasser：將全球野生動物插畫化為拼圖，提升遊戲設計與療癒體驗。
《Chants of Sennaar》 – Playdigious：透過冒險故事探索語言與溝通的力量。
《despelote》 – Panic, Inc.：以細膩敘事描繪國族動盪與足球文化的凝聚力。
《Be My Eyes》 – Be My Eyes：結合 AI 與志工協助視障者處理日常任務。
《Focus Friend》 – B-Tech Consulting Group LLC / Hank Green：遊戲化專注時段，幫助對抗數位干擾。
《StoryGraph》 – The StoryGraph：提升多元作者能見度，打造包容性的閱讀社群。
