Apple市佔突破五成 中階手機陷淘汰壓力
【記者趙筱文／東京報導】台灣實體通路9月智慧手機市場明顯回溫，總銷售量達48.1萬台、較上月成長33%，銷售額因旗艦新品帶動暴增1.8倍，蘋果以51.3%市佔率居冠，三星18.5%、OPPO、vivo與Redmi分別為9.3%、7.8%與3.3%。
iPhone 17系列開賣僅10天便強勢推升銷量，相比去年iPhone 16上市同期，今年單機銷量成長13%，顯示果粉換機力道更旺。本月暢銷前三機型依序為iPhone 17 Pro（256GB）、iPhone 17（256GB）與iPhone 17 Pro Max（256GB），市場消費習慣持續向高階與大容量靠攏。
不過，iPhone 17 Pro Max仍受首批供貨影響，蘋果官網與通路普遍須等待2至3週，需求尚未完全釋放，若年底供應鏈回穩，預期銷量可再攀高。
連鎖通訊門市傑昇通信指出，蘋果品牌銷量較上月成長2.5倍、銷售額暴增2.9倍，是五大品牌中成長最顯著者，也凸顯市場集中化趨勢。在強烈虹吸效應下，非蘋陣營表現全面承壓。
三星雖以18.5%穩居安卓龍頭，但主力長銷機Galaxy A56（12GB/256GB）單月銷量下滑20%，不過Galaxy A17（6GB/128GB）逆勢成長近2倍，成功接替前代A16市場定位，展現入門級接棒速度。
OPPO以9.3%市佔位居第三，整體較上月小幅下滑，但Reno14 F（8GB/256GB）反向成長7%，受惠通路促銷策略，吸引預算敏感、重視外型的年輕族群，有效避開旗艦競爭。
