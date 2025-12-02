Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手

全新iPad Pro在2025年即將結束之際登台，電信業者力推促銷方案。中華電信即日起於指定門市與網路門市開賣，VIP客戶搭配指定5G資費後，有機會將新平板0元帶回家。台灣大哥大同樣推出0元購機方案，選購AirPods Pro 3耳機還能用85折加購保護殼。遠傳電信則祭出「Apple年終壓軸鉅獻」，系列蘋果商品都有全新優惠，購入指定配件組更只要57折。

Apple最新iPad Pro平板電腦正式在台上市，不僅配置M5晶片提升繪圖運算表現與AI效能，還支援iPadOS 26作業系統，搭載Ultra Retina XDR顯示器，有11吋、13吋雙尺寸可選。外觀有太空黑與銀色，根據不同尺寸與容量，單機建議售價在3萬2,900元至7萬8,900元間。

想購機又不想花大錢，就要靠電信公司的資費補貼，中華電信精采5G月繳1,399元方案，綁約36個月，iPad Pro 11吋WiFi版256GB降價至1萬8,590元，VIP客戶還能折價5,000元，iPad 11吋5G版256GB平板更有機會0元拿回家。此外，iPhone 17系列全機型也大降價，月繳1,399元買iPhone 17 256GB專案價只要1萬1,300元，再送2,000元Apple購物金，可用以折抵新平板價格。

台灣大哥大5G月租1,399元並綁約24個月，搭配舊換新福利，新平板最高折價2萬4,900元，相當於平板「不用錢」，同時可享Apple One體驗2個月、Apple Music買1送2等好康。12月底前選購AirPods Pro 3藍牙耳機並加購配件，每滿1,000元折100元，並能用最低85折加購保護殼。

遠傳電信釋出「Apple年終壓軸鉅獻」，申辦5G 599元~1,199元資費並搭配iPhone 17系列手機，疊加舊換新優惠最高可省下4萬元，新機等於0元價，還加送2,000元Apple購物金。直接在遠傳實體門市購買iPhone 17全系列空機，額外加贈市價1,790元的「XTREM極稚百變易印殼」，周邊套件更下殺至57折。

