Apple才震撼宣布取得「1證書」！示範過程竟扭傷 不忍嘆：腳也廢了

Apple（黃暐婷）從綜藝節目《我愛黑澀會》開始發跡，深受觀眾的喜愛，近日，她開心證實拿到基本救命術的證書，不過她也分享在上課過程中的一次示範，竟真的意外扭傷腳，讓她無奈：「腳也廢了」。

Apple昨（12日）在IG貼文中曝光拿到基本救命術合格證書的照片，本來是一件喜事，但隨後她卻透露「證書拿到了，腳也廢了」，原來是她在學習的過程中，被老師點名上台示範「受傷」，結果Apple在攀爬時不慎踩空，重摔在地，造成右腳踝扭傷腫一圈。

對於荒謬的情況，Apple也忍不住自嘲「什麼綜藝魂」，笑喊：「自己的蠢救不了」，影片曝光之後，也引來許多網友關心「你目前還好嗎？」，對此，Apple回應表示還能夠走路，不過腳有點痛，而女星楊晨熙、蔡允潔則分別表示「真是賣力示範」、「請原諒我！認真的笑太久」，雖然上課途中發生糗事，但最終Apple還是順利拿到證照。

Apple扭傷腳踝。（圖／翻攝自Apple IG）

