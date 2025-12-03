Apple推身障日短片《為每位學生而設計》 展示iPhone、Mac多項無障礙功能

【記者趙筱文／台北報導】為迎接國際身心障礙日，Apple今日推出全新短片《為每位學生而設計》，以真實故事呈現身心障礙學生如何透過輔助功能，在校園中自在學習、社交與生活。2025年同時也是Apple推動輔助技術的第40年，官方強調「無障礙設計」始終是產品核心價值，而不只是附加功能。

影片聚焦多位身心障礙大學生的日常，包括穿越校園、上課筆記、團體活動與練習表演等情境，展示Apple生態系統如何完整串接。從iPhone的旁白（VoiceOver）、Mac的放大鏡、iPad的點字取用，到Apple Watch與Vision Pro的輔助觸控，短片以大量真實使用畫面呈現學生如何靠科技補上限制、獲得自主生活能力。

影片尾聲由全球多位聾人與身心障礙學生帶來音樂演出，曲目由東尼獎作曲家Tim Minchin創作並擔任製作。導演則由曾執導Apple艾美獎輔助功能短片《The Greatest》的Kim Gehrig再度掌鏡。Apple近年的輔助主題創意作品包含Taika Waititi的《The Lost Voice》、帕運致敬影片《The Relay》、入圍艾美獎的《Heartstrings》，以及帕金森氏症紀錄風格短片《No Frame Missed》。

Apple此次也同步公開多項重要輔助技術，強調所有功能皆為內建、隨時可用。其中，Mac版「放大鏡」支援外接相機與接續互通，可同時查看白板、簡報與文件，並能調整濾鏡、亮度與對比，也可快照與儲存；搭配「輔助使用閱讀器」後，實體文字能轉換成可自訂字體、大小與顏色的閱讀模式，並支援螢幕朗讀。「輔助使用閱讀器」也能於iPhone、iPad、Mac跨系統啟動，提供字距、行距、配色與語音內容等彈性設定，專為閱讀困難與低視能族群打造。

其他功能也涵蓋不同需求，包括「點字取用」，能讓全系列Apple裝置化身為點字筆記工具，支援Nemeth Braille與UEB Math，並能開啟BRF檔案；螢幕閱讀器「旁白」可用語音或點字描述介面內容，搭配即時辨識讀出人物、物件與空間位置。「聲音辨識」可在裝置端偵測15種聲音，包括警報、警笛、嬰兒哭聲，並可在HomePod與CarPlay即時提醒。對行動不便使用者而言，「輔助觸控」提供自訂手勢、虛擬軌跡板與Apple Watch手勢操作選項；「語音控制」則支援點按、滑動、選取與文字編輯等操作，讓使用者能以語音完成系統大部分互動。

Apple表示，輔助功能的設計目的，是讓身心障礙學生能真正參與整個大學生活，而不只是完成課堂任務。透過日常可用的工具，讓更多人能以自己的節奏獲得能力、連結與成功，這正是品牌40年來持續堅持的核心精神。

身心障礙學生透過iPad的「點字取用」功能進行筆記與閱讀，讓課堂學習與日常資訊更容易取得。Apple提供

