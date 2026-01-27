Apple無預警發表第二代AirTag 導入「iPhone 17等級晶片」定價、規格一次看

搶先iPhone 17e與iPad mini 8一步，蘋果（Apple）26日無預警發表了全新一代的AirTag，除了定位更精穩，音量也提升了50%。

藍牙效能與音量強化 解決盲區搜尋難題

第二代AirTag維持了小巧的外觀設計，但導入了與iPhone 17系列同等級的「第二代超寬頻晶片」，不僅大幅提升了室內定位的精準度，更將「精確尋找」的有效作用距離提升了50%，讓使用者在較大的室內空間或障礙物較多的環境中，能更快速地鎖定物品的精確位置。

除了晶片升級，新版AirTag內部的揚聲器經過重新設計，音量較前代提升了50%，就算掉進深層沙發縫隙或被厚重衣物遮蓋，使用者也能更容易循聲找回。

此外，使用者現在可以直接透過Apple Watch Series 9或Ultra 2以上的錶款進行精確導向，讓「精確尋找」的操作從手機延伸到了手腕上，增加了便利性。

減少行李失蹤率

新版AirTag與「分享物品位置」整合；這項iOS功能可讓使用者暫時且安全地與信任的第三方（例如航空公司）分享物品位置，協助找回延誤的行李或其他遺失物。Apple直接與超過50家航空公司合作，以隱私且安全的方式接受「分享物品位置」連結。

透過「分享物品位置」，使用者可將遺失物的位置分享給參與合作的航空公司客服團隊；根據 SITA 的資料顯示，航空公司回報指出，使用「分享物品位置」後，行李延誤情況減少了26%，而「真正遺失」或無法找回的行李發生率則降低了90%。

只有授權人員可透過安全的「Apple帳號」或合作夥伴驗證方式取得存取權限；使用者一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，而且分享連結會在7天後自動失效。

上市資訊

新版AirTag單件裝定價為新台幣990元，四件裝為3,390元，且因其外型設計與一代相同，使用者可無縫沿用舊有的保護殼或掛環配件。新裝置要求搭配iOS 26或iPadOS 26以上的系統環境。

即日起，消費者已可於台灣Apple官網與官方App訂購，預計於本週陸續抵達實體通路。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）