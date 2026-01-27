Apple發表第二代AirTag！導入iPhone 17等級晶片 價格、規格一次看

記者李鴻典／台北報導

蘋果（Apple）無預警發表全新一代的AirTag，除了定位更精穩，音量也提升了50%。AirTag 即日起供貨，售價與前一代相同：AirTag 單件售價 NT$990，四件裝售價 NT$3,390，並於 apple.com/tw 及 Apple Store app 提供免額外費的個人化鐫刻服務。

Apple推出新版AirTag，具備更大的尋找範圍和音量更響的揚聲器。（圖／蘋果提供）

擴大範圍且更容易尋找

新版 AirTag 採用 Apple 第二代超寬頻晶片，與 iPhone 17 全系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3，以及 Apple Watch Series 11 所搭載的晶片相同，讓定位變得前所未有地容易。「精確尋找」可透過觸覺、視覺與音訊回饋，引導使用者找到物品，適用距離最遠比前一代長 50%。此外，升級後的藍牙晶片也擴大了可定位物品的距離範圍。使用者首次可在 Apple Watch Series 9 或後續錶款，或 Apple Watch Ultra 2 或後續錶款上使用「精確尋找」功能來找到 AirTag，強大的體驗延伸至手腕上。

藉由「尋找」網絡的力量，AirTag讓使用者每天都能掌握自身物品的動向，包括鑰匙、錢包、背包、行李等各式物品。（圖／蘋果提供）

內部設計更新後，全新 AirTag 的音量比前一代提升 50%，讓使用者最遠可在過去兩倍的距離聽見 AirTag 的聲音。搭配進化的「精確尋找」功能與全新有特色的提示音，AirTag 現在讓使用者更容易找到重要物品，例如深藏在沙發縫隙間的鑰匙，或是出門時要帶走的錢包。

「精確尋找」透過觸覺、視覺與音訊回饋，引導使用者從最遠比前一代長50%的距離找到遺失的物品；更新後的藍牙晶片也擴大了可定位物品的距離範圍。（圖／蘋果提供）

「尋找」網絡與「分享物品位置」功能

「尋找」讓使用者能輕鬆定位 AirTag、Apple 裝置及相容的第三方裝置，同時也能掌握親友動向，並全程保護使用者隱私。當 AirTag 超出其配對 iPhone 的範圍時，「尋找」網絡可協助將其找回。「尋找」是一個由 Apple 裝置組成的群眾網絡，透過藍牙技術偵測配件或裝置的位置，並將其大致位置回傳給擁有者。

「尋找」讓使用者能輕鬆定位AirTag、Apple裝置及相容的第三方裝置，同時也能掌握親友動向，並全程保護使用者隱私。（圖／蘋果提供）

新版 AirTag 與「分享物品位置」順暢整合。這項 iOS 功能可讓使用者暫時且安全地與信任的第三方 (例如航空公司) 分享物品位置，協助找回延誤的行李或其他遺失物。Apple 直接與超過 50 家航空公司合作，以隱私且安全的方式接受「分享物品位置」連結。

透過「分享物品位置」，使用者可將遺失物的位置分享給參與合作的航空公司客服團隊。航空業頂尖 IT 供應商 SITA 的資料顯示，航空公司回報指出，使用「分享物品位置」後，行李延誤情況減少了 26%，而「真正遺失」或無法找回的行李發生率則降低了 90%。只有授權人員可透過安全的「Apple 帳號」或合作夥伴驗證方式取得存取權限。使用者一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，而且分享連結會在 7 天後自動失效。

iOS的「分享物品位置」功能，可簡易且安全地與第三方 (如航空公司) 分享AirTag或「尋找」網絡配件的位置，來幫助使用者定位並找回遺失物品。（圖／蘋果提供）

領先業界的安全保障

全新 AirTag 從設計之初就以保護定位資料的隱私與安全為核心。AirTag 不會在裝置上實體儲存位置資料或記錄，且所有與「尋找」網絡的通訊皆受到端對端加密保護，確保只有裝置的擁有者能存取其位置資料。任何人都無法得知協助尋找的裝置之身分或位置，Apple 也不例外。全新 AirTag 為追蹤物品而設計，而非用於追蹤人或寵物，並納入一系列業界首創的防護措施，防止不必要追蹤。這些措施包括跨平台提醒，以及會頻繁變更的獨特藍牙識別碼。

全新AirTag納入一系列業界首創的防止不必要追蹤防護措施，包括跨平台提醒，以及會頻繁變更的獨特藍牙識別碼。（圖／蘋果提供）

價格與上市日期

全新 AirTag 即日起可於 apple.com/tw 及 Apple Store app 訂購，並將於本週稍晚於 Apple 零售店供貨。新版 AirTag 亦將於 Apple 授權經銷商供貨。

在apple.com/tw 及 Apple Store app 結帳時，可為全新 AirTag 加上免額外付費的個人化鐫刻。

AirTag 提供一件裝與四件裝，售價分別為 NT$990 與 NT$3,390。

Apple 設計的 AirTag 精細織紋鑰匙圈提供狐橙色、午夜紫色、海軍藍色、青苔色和黑色，售價為 NT$1,2902。

新版 AirTag 需搭配相容的 iPhone，並搭載 iOS 26 或更新版本；或相容的 iPad，並搭載 iPadOS 26 或更新版本。顧客必須擁有 Apple 帳號並登入他們的 iCloud 帳號。特定功能需要 iCould 在設定中開啟「尋找」。

Apple Watch 的「精確尋找」功能須使用 Apple Watch Series 9 或後續錶款，或 Apple Watch Ultra 2 或後續錶款，並搭載 watchOS 26.2.1。

