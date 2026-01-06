Apple突發AirPods Pro 3馬年限定版 首批下單還能拿「隱藏版好禮」

為了迎接即將到來的農曆馬年，Apple今（6）日推出了AirPods Pro 3馬年特別款；這款別具紀念意義的新品，在外觀設計上融入了傳統文化的巧思，靈感取自馬匹專屬的配飾「紅纓」，將其轉化為獨特的專屬印記，象徵福氣與平安，並寓意著新的一年將馬到成功。

降噪強4倍且續航力破紀錄

Apple為了解決過往部分用戶佩戴不穩的痛點，AirPods Pro 3特別強化了耳內的穩定結構，並擴大貼合面積，讓佩戴體驗更加穩固，這次更貼心地隨附了五種不同尺寸的全新耳塞套，無論耳型大小，用戶都能找到最適合自己的密合度，即使長時間佩戴也能保持極佳的舒適感，徹底告別耳機容易滑落的困擾。

廣告 廣告

音質與續航力的提升，是本次AirPods Pro 3最強悍的亮點；搭載入耳式主動降噪功能（ANC），其降噪效果相較於第一代AirPods Pro最高提升可達4倍，且電池續航力表現也相當出色，在開啟主動降噪模式下，單次充電即可聆聽8小時；若切換至通透模式，續航時間更長達10小時，創下AirPods系列史上最長的單次使用紀錄。

首度搭載即時翻譯與心率監測 功能更全能

除了聽感升級，AirPods Pro 3也導入了多項實用的「殺手級」功能；「即時翻譯」功能首度登陸AirPods系列，讓用戶在新年出國旅遊或跨國工作時，能透過耳機輕鬆跨越語言隔閡，溝通無障礙。

此外，針對熱愛運動的族群，新耳機也強化了健康應用，內建心率監測功能，能夠在體能訓練期間即時追蹤心率數據與卡路里消耗，讓耳機不僅是聆聽設備，更是貼身的健康助理。

官網與門市同步登場 搶先入手送限量紅包

Apple AirPods Pro 3馬年特別款自2026年1月6日起於 Apple 官網及全台Apple零售店同步發售；為了回饋消費者，Apple也祭出新春小彩蛋，凡於官網或零售店購買這款馬年特別版耳機的消費者，將有機會獲得官方特製的限量紅包袋。

由於贈品數量有限，送完為止，想在新年討個吉利的朋友，動作可能要快了！

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）