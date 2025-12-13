Apple釋出iOS 26.2 鎖定畫面、CarPlay與提醒事項一次補齊

【記者趙筱文／台北報導】Apple正式為iPhone推出iOS 26.2更新，這次不只是例行修補，而是針對介面設計、安全機制與車用體驗同步微調，被不少用戶形容為「iOS 26的完成體」。更新已全面開放，包含正式版與先前參與測試的使用者皆可升級。

在整體視覺上，iOS 26.2持續強化主打的Liquid Glass設計語言，鎖定畫面新增更細緻的透明度調整滑桿，用戶可依字體分別調整時鐘的通透程度，不再只有「開或關」的選項，實際使用時對可讀性與美感都更友善。Apple也同步修正測量App中的水平儀設計，避免半透明效果遮住數值顯示，算是聽進測試期回饋的快速修正。

CarPlay則迎來一批偏向「客製與秩序感」的更新。訊息App在車用介面中新增設定選項，允許用戶關閉釘選對話，對不想在車內螢幕看到私人聊天的駕駛來說是一項貼心改動。此外，搭配CarPlay的整體穩定度與配件相容性也同步提升，Apple 也持續為控制器與車用裝置鋪路。

安全與隱私同樣是iOS 26.2的重點之一。AirDrop新增「驗證碼」機制，當與陌生對象傳送檔案時，接收端會顯示一組代碼，必須由傳送方輸入才能完成配對，為近距離傳輸多加一道保險。Apple也修正了部分裝置中，隱私與安全設定被錯誤標示為「受企業管理」的問題，避免用戶誤判風險。

日常功能方面，提醒事項終於補上許多用戶敲碗已久的「鬧鐘級提醒」，當緊急事項到期時可直接觸發鬧鐘、支援稍後提醒，甚至能以即時動態顯示，且不會被專注模式擋下；Apple Music則加入離線歌詞顯示，下載歌曲後即使沒網路也能查看歌詞。Apple Podcasts進一步導入AI，自動生成章節、標示節目中提及的其他Podcast，為長內容提升瀏覽效率。

在系統其他細節上，鎖定畫面時間顯示新增更多調整彈性，「無邊記」App開始支援表格結構，讓無限畫布更適合整理資料；輔助使用功能也新增「螢幕閃光通知」，讓通知不只靠聲音與震動提醒。Apple News則在Today頁面頂部加入分類捷徑，快速切換體育、商業、政治等內容，整體操作更直覺。

整體來看，iOS 26.2並非翻天覆地的大改版，但透過一連串「用得到、感覺得到」的調整，讓iPhone在視覺完成度、車用體驗與日常提醒上都更成熟。如果你已經升級到iOS 26，這一版幾乎可以視為必裝更新；如果還在觀望，現在進場的時機點也算相當穩。

Apple釋出iOS 26.2更新說明，包含Apple Music、Podcast、遊戲功能調整，並強化鎖定畫面Liquid Glass顯示、自訂提醒事項鬧鐘與AirDrop驗證碼等多項系統細節。iPhone畫面截圖

