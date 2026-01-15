Apple釋出iPhone Air MagSafe電池新韌體 版本升至101.0

【記者趙筱文／台北報導】蘋果再為配件悄悄更新。Apple本週釋出iPhone Air MagSafe Battery的全新韌體更新，但和過往一樣，官方並未公布任何更新說明。

這次更新後，iPhone Air MagSafe Battery的韌體版本號由原本的8B25升級至8B32；在iPhone Air的「設定」App中，顯示的版本則從99.0提升為101.0。換言之，只要看到版本號為 101.0（Build 8B32），就代表已經是最新狀態。

由於Apple一向不提供MagSafe電池相關韌體的更新細節，外界無法確認實際調整內容。不過，依照以往慣例，更新多半與效能穩定度提升、系統相容性調整，或是錯誤修正有關。

值得注意的是，iPhone Air MagSafe Battery的韌體更新並不需要手動操作，只要電池配件在充電狀態下，並且實際連接、使用於iPhone Air，系統就會在背景自動完成更新。

若想確認自己的MagSafe電池是否已完成升級，可將配件吸附在iPhone Air上，依序前往「設定」→「一般」→「關於本機」→「iPhone Air MagSafe Battery」，查看顯示的韌體版本是否為101.0。對多數使用者來說，這類更新雖然低調，但往往能讓日常充電體驗更穩定。

