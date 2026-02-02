Apple 史上最貴，最大電池手機，iPhone Fold 頂級配置或超2500美元

文章來源：Qooah.com

近期供應鏈爆料顯示，預計 Apple 首款摺疊屏手機 iPhone Fold 將在2026年秋季與 iPhone 18系列一同發佈，這將會是 Apple 有史以來最高級的 iPhone 裝置。

還有博主表示，iPhone Fold 機身內置 5500mAh 大電池，對比 iPhone 17 Pro Max 電池的 4823mAh 容量大不少，是 Apple 迄今為止電池容量最大的 iPhone。

為了減少裝置的厚度，Apple 首款摺疊屏電池將採用矽碳負極電池技術，通過在手機電池的負極材料上加入一些硅元素，從而提高電池的能量密度，再同等電池體積的情況下提升電池容量。

規格方面，iPhone Fold 內屏的尺寸約為 7.8吋，屏幕比例約為 4:3，採用 Samsung 獨家供應的 LTPO OLED 面板，支援 120Hz 動態刷新率。外屏約為 5.3吋，可以兼顧單手進行操作，但不支援 Face ID，支援側邊指紋識別。此外，首發搭載 A20 Pro 處理器，後置 4800萬雙鏡等。

售價方面，根據摩根大通的預測，iPhone Fold 基礎版售價約為1999美元，高配版售價可能突破2500美元，毫無疑問是 Apple 史上最貴 iPhone。