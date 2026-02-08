Apple 擬開放 CarPlay 支援 ChatGPT、Claude 及 Gemini 第三方 AI 聊天機械人

Apple CarPlay

若果大家駕車時用 CarPlay，但又覺得用 Siri 進行語音控制，實在不太智能的話（尤其是比較一眾中國品牌的電動車），期待 CarPlay 快些智能化的話，相信是時候了。根據 Bloomberg 報導， Apple 計劃為 CarPlay 引入 AI 功能，將允許第三方 AI 聊天機械人應用程式與 CarPlay 整合，這意味著 Claude、Gemini 和 ChatGPT 等 AI 服務快將可於車廂內使用。

CarPlay已支援第三方應用程式，但類型相當有限，所以各 AI 服務公司目前是無法開發 CarPlay 專用程式，駕駛時自然只能使用 Siri 進行語音控制。Apple 現打算於 CarPlay 中對第三方 AI 聊天機械人，也就是說駕駛者能夠以免提方式向 ChatGPT 等應用程式提問。雖然可以「用口」與 AI 聊天機械人交流，但無法透過 AI 去控制車輛或 iPhone 的系統功能。另外，這些第三方 AI應用程式將不支援透過喚醒詞（wake word）啟動，亦不會取代 Siri，因此用戶必須手動開啟應用程式，才能使用 AI 聊天機械人。當然開發者可設計在啟用 CarPlay 時就開啟 AI 聊天機械人的語音模式，令操作流程簡化。據報Apple 計劃在「未來幾個月內」支援第三方 AI 應用程式，雖然稍後時間 Apple 透過與 Google 深度合作強化 Siri，但支援其他 AI 聊天機械人，對於喜歡利用 AI 協助處理日常生活事項的人來說，應該會覺得滿意。

更多內容：

