Apple 新版 AirTag 登場，藍牙連線距離提升、精確尋找更好用

Apple 推出全新一代 AirTag，延續物品定位配件的定位，並針對實際使用情境進行多項調整，包括連線範圍擴大、精確尋找功能強化，以及揚聲器音量提升。對經常需要找鑰匙、行李或包包的使用者來說，新版 AirTag 主打的是「更容易被找到」，而不是增加太多複雜功能。

自 2021 年 AirTag 問世以來，已成為不少人生活中的備用工具。從找回遺失行李、交通工具，到重要藥物或樂器，這類實際案例也讓 AirTag 的存在感逐漸累積。Apple 這次更新，顯然是希望在既有基礎上，讓定位體驗更直覺，而非大幅改變使用方式。

新版 AirTag 採用 Apple 第二代超寬頻晶片，與 iPhone 17 全系列、iPhone Air，以及新一代 Apple Watch 使用相同架構。「精確尋找」功能可提供方向、距離與聲音提示，最遠可比前一代多出約 50% 的可用距離，同時也因藍牙晶片升級，讓物品在更遠的地方仍有機會被偵測到。這項功能也首次延伸到 Apple Watch，使用者可直接在手腕上查看提示，對於外出時找東西的情境更為方便。

在實際找物品時，聲音提示往往比畫面更關鍵。Apple 也針對這點調整了內部設計，新版 AirTag 的揚聲器音量提升約 50%，在相同環境下，更容易被聽見。無論是卡在沙發縫隙的鑰匙，或臨出門才發現不見的錢包，聲音回饋都變得更明確。

AirTag 仍仰賴「尋找」網絡運作，當物品離開配對的 iPhone 範圍時，可透過周遭 Apple 裝置協助回傳位置。這個過程並不會顯示其他裝置的身分，定位資料也不會被儲存在 AirTag 本身，而是以端對端加密方式傳遞，僅限擁有者查看。

新版 AirTag 也整合 iOS 的「分享物品位置」功能，讓使用者可暫時將物品位置提供給信任的第三方，例如航空公司客服人員，用於處理延誤或遺失的行李。Apple 表示，目前已有超過 50 家航空公司支援這項機制，相關資料顯示，行李延誤與無法找回的情況已有明顯下降。分享權限可隨時取消，且連結最長僅保留 7 天。

在隱私與安全方面，AirTag 持續維持既有設計方向，避免被用於不當追蹤。系統會定期更換藍牙識別碼，並提供跨平台提醒，降低被濫用的風險。Apple 也再次強調，AirTag 的設計目的是追蹤物品，而非人或寵物。

環境面向則延續 Apple 近年的策略。新版 AirTag 外殼使用 85% 再生塑膠，磁石採用 100% 再生稀土元素，印刷電路板也使用再生金鍍層，包裝則全面改為可回收紙質材料。在外型不變的情況下，新款仍相容既有的 AirTag 配件，對已經入手相關配件的使用者來說，無需額外更換。

價格方面，新版 AirTag 維持與前一代相同，一件裝為 NT$990，四件裝為 NT$3,390，即日起可在 apple.com/tw 與 Apple Store app 訂購，並將陸續於 Apple 零售店與授權經銷商上架。使用者結帳時仍可選擇免額外費用的個人化鐫刻服務。

