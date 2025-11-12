手機不只能塞口袋或放包包？Apple跟 ISSEY MIYAKE 三宅一生聯名，推出了一個全新的酷東西「iPhone Pocket」！這不是普通的小袋子，而是一個結合時尚與實用的 3D 編織設計，讓妳可以優雅又有型地把 iPhone 帶著走

Apple 與 ISSEY MIYAKE 聯名推出 iPhone Pocket 讓 iPhone 變身時尚配件！

（圖片來源：apple Newsroom，下同）

靈感來自「一塊布」

iPhone Pocket 的靈感來自 ISSEY MIYAKE 經典的「一塊布」理念，用特殊的 3D 編織結構，打造出一個能包住任何 iPhone 的「額外口袋」。這個口袋有著三宅一生標誌性的褶皺質感，摸起來柔軟又有彈性，拉伸時還能微微看到裡面的 iPhone 螢幕，若隱若現超有質感

不管是想手拿、掛在包上、或直接斜背在身上都沒問題。官方甚至推出了短背帶版（8 種顏色）跟長背帶版（3 種顏色），色彩從粉嫩到低調黑應有盡有，可以依照個人穿搭帶出門（前提是要買很多顏色啦）

工藝與美感的交會

Apple 的工業設計副總裁 Molly Anderson 表示，這次合作完美融合了兩家品牌的精神「工藝、純粹、愉悅感」。iPhone Pocket 不只是配件，而是一種全新的使用體驗：「讓 iPhone、AirPods 和日常小物都能以優雅的方式被隨身攜帶。」

ISSEY MIYAKE 設計總監宮前義之也補充：「這個設計讓使用者能以自己的方式穿戴 iPhone，展現個人風格，同時保留開放的空間，容納更多想像。」讓手機也能成為穿搭靈魂的一部分

顏色選擇＆售價資訊

想入手的獺友們，以下重點先筆記起來：

短背帶款（NT$4,990）：檸檬黃、柑橘橙、紫、粉紅、孔雀綠、寶藍、肉桂棕、黑

長背帶款（NT$7,790）：寶藍、肉桂棕、黑

發售時間與地點

11 月 14 日（星期五）起，iPhone Pocket 將在全球多個地區同步開賣，包括台北、東京、巴黎、首爾、紐約、倫敦、米蘭、新加坡、上海等城市的 Apple 零售店與 Apple 官網，剛好是年末購物季，如果想送禮或犒賞自己，這款商品可以放進願望清單了。現場還有 Apple 專員幫我們搭配不同顏色、背帶長度，打造符合個人風格的「專屬 iPhone 造型」

關於 ISSEY MIYAKE

三宅一生的設計一向以「創新、實用、美感」著稱。從 1971 年創立品牌以來，ISSEY MIYAKE 就不斷挑戰服飾與日常生活的界線，讓布料在日常中展現更多可能性。這次與 Apple 的合作，也再次展現他們對「讓生活更有創意」的堅持，感覺未來我們拿 iPhone 出門，不只是拿手機，而是把一件藝術品穿在身上了！

（新聞來源：apple）

