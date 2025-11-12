Apple 與 ISSEY MIYAKE 聯名推出 iPhone Pocket 讓 iPhone 變身時尚配件！
手機不只能塞口袋或放包包？Apple跟 ISSEY MIYAKE 三宅一生聯名，推出了一個全新的酷東西「iPhone Pocket」！這不是普通的小袋子，而是一個結合時尚與實用的 3D 編織設計，讓妳可以優雅又有型地把 iPhone 帶著走
（圖片來源：apple Newsroom，下同）
靈感來自「一塊布」
iPhone Pocket 的靈感來自 ISSEY MIYAKE 經典的「一塊布」理念，用特殊的 3D 編織結構，打造出一個能包住任何 iPhone 的「額外口袋」。這個口袋有著三宅一生標誌性的褶皺質感，摸起來柔軟又有彈性，拉伸時還能微微看到裡面的 iPhone 螢幕，若隱若現超有質感
不管是想手拿、掛在包上、或直接斜背在身上都沒問題。官方甚至推出了短背帶版（8 種顏色）跟長背帶版（3 種顏色），色彩從粉嫩到低調黑應有盡有，可以依照個人穿搭帶出門（前提是要買很多顏色啦）
工藝與美感的交會
Apple 的工業設計副總裁 Molly Anderson 表示，這次合作完美融合了兩家品牌的精神「工藝、純粹、愉悅感」。iPhone Pocket 不只是配件，而是一種全新的使用體驗：「讓 iPhone、AirPods 和日常小物都能以優雅的方式被隨身攜帶。」
ISSEY MIYAKE 設計總監宮前義之也補充：「這個設計讓使用者能以自己的方式穿戴 iPhone，展現個人風格，同時保留開放的空間，容納更多想像。」讓手機也能成為穿搭靈魂的一部分
顏色選擇＆售價資訊
想入手的獺友們，以下重點先筆記起來：
短背帶款（NT$4,990）：檸檬黃、柑橘橙、紫、粉紅、孔雀綠、寶藍、肉桂棕、黑
長背帶款（NT$7,790）：寶藍、肉桂棕、黑
發售時間與地點
11 月 14 日（星期五）起，iPhone Pocket 將在全球多個地區同步開賣，包括台北、東京、巴黎、首爾、紐約、倫敦、米蘭、新加坡、上海等城市的 Apple 零售店與 Apple 官網，剛好是年末購物季，如果想送禮或犒賞自己，這款商品可以放進願望清單了。現場還有 Apple 專員幫我們搭配不同顏色、背帶長度，打造符合個人風格的「專屬 iPhone 造型」
關於 ISSEY MIYAKE
三宅一生的設計一向以「創新、實用、美感」著稱。從 1971 年創立品牌以來，ISSEY MIYAKE 就不斷挑戰服飾與日常生活的界線，讓布料在日常中展現更多可能性。這次與 Apple 的合作，也再次展現他們對「讓生活更有創意」的堅持，感覺未來我們拿 iPhone 出門，不只是拿手機，而是把一件藝術品穿在身上了！
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
（新聞來源：apple）
更多電獺少女報導
歡慶 Microsoft 迎來 50 週年 官方推出 Crocs 懷舊桌布聯名洞洞鞋！
Apple TV & HomePod mini 要更新了？11 月中蘋果可能有「壓軸新品」！
iOS 26.1 上線！Apple Intelligence 正式支援繁體中文 新功能一次看
WhatsApp 進駐 Apple Watch 囉！訊息完整看等 6 大新功能與使用條件一次看
M5 晶片強勢登場！全新 iPad Pro 與 Apple Vision Pro 一次全面升級解析
其他人也在看
打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新
通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神還在用 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech ・ 1 天前
iPhone容量一下就爆？4招教你刪除系統資料 一秒找回「儲存空間」
許多手機（特別是iPhone）常會出現「系統資料」（或稱System Data、Other、其他資料）占用越來越大的狀況，甚至動輒好幾GB，而究竟該如何清除沒用的資料，增加手機容量？《鏡報新聞網》編輯整理出4大方法，教你一秒找回儲存空間。鏡報 ・ 1 天前
iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」 網友質疑造假
根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。這...CTWANT ・ 1 天前
入秋最強冷空氣明報到！北部、東半部轉濕涼 「這一天」部分地區低溫恐探13度｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍
人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。鏡報 ・ 12 小時前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」
華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。Yahoo Tech ・ 1 天前
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」EBC東森新聞 ・ 5 小時前
蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議
Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。Yahoo Tech ・ 1 天前
iPhone實體鍵恐走入歷史！傳蘋果將推可觸控保護殼
【記者趙筱文／台北報導】Apple傳出正研發全新「可觸控保護殼」，未來可能讓iPhone Pro具備第二觸控介面，被視為取代實體按鍵的潛在方案，外界關注是否將成為下一波設計變革。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
不可能被騙？ 詐欺打造專屬攻心劇本｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
打詐專家指出，綜合科技和心理戰的高端詐騙，正在增加。這種最新的「社交工程」手法，披著友善的外衣靠近，為你編寫專屬詐欺劇本。如何避免上當？或許得先放下「我不會被騙」的盲目自信。校園裡的防詐教育必須翻轉，由教師與金管會聯手開發的「詐騙實驗室」，帶領學生善用AI科技，走進詐團的話術裡，分析詐術心理學，才有機會識破詐騙。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合感測與通訊技術
（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。中央社 ・ 1 天前
新竹通APP不好用 議員憂成錢坑
新竹市政府推出的新竹通APP今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」，市府回應，會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。中時新聞網 ・ 1 天前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」
此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線。Yahoo Tech ・ 1 天前
高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器
高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的NCool3c ・ 16 小時前
中製AI軟體檢出有資安風險 國安局籲國人別下載
生成式AI語言模型近年快速發展，有民眾會使用中國製的相關軟體，不過根據國安局調查，結果顯示相關產品普遍存在資安風險等問題，建議國人不要下載。資安專家提醒，要避免資訊外洩，首先就是不要使用，也要避免提供太過機密的資料。公視新聞網 ・ 1 天前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！
【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善蘋果迷 ・ 7 小時前
東北季風增強秋意漸濃 迎風面留意局部大雨｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播張倍滋。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
資安院：資安防護仍須強化 應透過弱點掃描強化管理
（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。中央社 ・ 1 天前
專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率
Acer TravelMate X4 14 AI 商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 5、97 TOPS AI 算力，主打輕薄高效、軍規耐用與企業級安全，成為混合辦公最強 AI 商務筆電選擇！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 6 小時前