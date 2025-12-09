Apple 蘋果即將釋出 iOS 26.2 更新！15 大新功能一次看
Apple 蘋果公司日前已經發佈 iOS 26.2 RC 版作業系統，這也代表正式版 iOS 26.2 即將發佈。根據外媒推測，蘋果公司很可能會在 12 月 8 日至 12 月 16 日之間釋出 iOS 26.2 正式版。
只是這次更新究竟有哪些新功能呢？就目前消息，iOS 26.2 將一口氣推出超過 15 項日常實用的新功能包括提醒事項、AirDrop、鎖定畫面客製化、Podcast 到 CarPlay 都有明顯的使用體驗提升。
1、提醒事項推出「緊急提醒」
提醒事項現在能設定「Urgent 緊急」選項，等設定提醒時間到之後，會直接響鈴提醒，而不是只有跳出通知，對於容易漏看提醒的人來說更可靠。
2、AirDrop 支援與「非聯絡人分享」功能
據外媒報導，AirDrop 將在 iOS 26.2 作業系統中加入「非聯絡人分享」新功能，就算分享對象不在聯絡人名單裡，也可以透過單次代碼來分享檔案，而且代碼有效期限為 30 天。
同時，系統還新增「管理已知的 AirDrop 聯絡人」功能，方便使用者在快速瀏覽與管理曾經透過單次代碼分享檔案的人。
3、Liquid Glass 鎖定畫面時鐘支援透明度微調
在 iOS 26.2 作業系統開啟「設定 App」，前往「背景圖片」，找到「編輯鎖定畫面」功能，就會看到蘋果 Liquid Glass 液態玻璃時鐘新增了調整滑桿，除了選擇字型、顏色之外，還能自由決定時鐘要更透明或更霧面，擺脫過去只有固定的預設風格。
4、Apple Music 可「離線查看歌詞」
Apple Music 將新增支援離線歌詞，即使手機沒有連接 Wi-Fi 或行動網路，使用者仍然可以在 App 中瀏覽歌曲歌詞。換句話說，在飛機上或地下室等沒網路訊號的地方，也能在 Apple Music App 裡查看歌詞。
5、遊戲 App 支援「依照容量大小排序」
遊戲 App 資料庫的排序選項新增了依照「大小」排序，有助於幫助使用者快速找出占用最多容量的遊戲，以及協助清除遊戲，同時也支援控制器操作與即時挑戰分數更新。
6、密碼 App 可管理「未儲存網站」
在「設定 App」裡的「密碼 App」功能裡，新增一個獨立區域，用來檢視與管理使用者選擇不儲存密碼的網站，讓使用者能更方便查詢有哪些網站沒有儲存密碼。
7、視覺通知新增「螢幕閃爍提示」
在「輔助使用」設定功能中，開啟「音訊與視覺」功能，在視覺設定的「收到提示時閃爍」，新增了「螢幕」閃爍當作提醒通知功能。
另外，使用者也可以只選擇 LED 閃光燈，或是 LED 與螢幕一起閃爍。
8、強化安全警報整合管理
設定 App 的「通知」功能中新增「增強型安全警報」選項，集中管理地震警報、威脅警報等，並且新增「改進警報傳送」功能，可利用使用者位置資訊來提升警報的可靠性。
9、Podcast 自動生成章節
Podcast 現在能為節目自動生成章節標記。同時，轉錄文字功能也獲得升級，使用者只要點擊轉錄文字裡的其他 Podcast 連結或名稱即可進行跳轉。
10、Apple Watch 睡眠分數標準更新
蘋果公司針對 Apple Watch 的睡眠分數標準重新進行更新，例如原本非常低是 0–29 分，iOS 26.2 更新後調整為 0–40 分，讓評分標準更符合一般人的睡眠狀況：
非常低：0-40 分
低：41-60 分
一般：61-80 分
高：81-95 分
非常高：96-100 分
11、AirPods 即時翻譯擴大支援歐盟
原本因法規限制，導致歐盟不支援 Live Translation 即時翻譯功能，在 iOS 26.2 更新之後，AirPods 即時翻譯功能正式在歐盟國家推出。
12、CarPlay 可關閉「置頂訊息」
蘋果在 iOS 26 更新為 CarPlay 加入置頂訊息功能，但是這項功能對於小螢幕使用者來說，會造成閱讀困難。在 iOS 26.2 更新中，使用者可以自行關閉「置頂訊息」檢視畫面，恢復到更簡潔的經典訊息介面。
13、日本用戶可透過側邊按鈕更換語音助理
針對日本 iPhone 用戶，在 iOS 26.2 更新之後，蘋果將允許把側邊按鈕開啟的語音助理換成第三方 AI 助理。這是蘋果首次在系統層級開放語音助理更換選項，也就是說以後長按側邊按鈕喚醒不一定是 Siri，也可以更換為 Gemini 或 Alexa 等第三方 AI 助理。
14、Apple News 新增「快速分類」跳轉
Apple News App 首頁會隨著 iOS 26.2 進行更新，在畫面最上方將會增加多種類別按鈕，方便用戶快速跳轉到體育、商業、美食等特定新聞類別。
15、iPadOS 26.2：多工操作回歸更靈活
iPadOS 26.2 更新將恢復多工處理的靈活性，使用者可以把 App 資料庫、Dock 或 Spotlight 的 App 拖曳到 Slide Over 分割顯示視窗，或是 Slide Over 讓 App能以小視窗方式懸浮於螢幕，方便在不同 App 間快速切換。
實用功能的回歸將會讓讓多工切換更順暢、使用體驗更方便。
總而言之，這次 iOS 26.2 改版雖然沒有加入令人矚目的重大功能更新，但這次調整幾乎都與生活息息相關。從提醒工具、AirDrop 分享、鎖定畫面客製化，到 CarPlay 與 Apple Music 的小細節更新，都是讓 iPhone 在日常操作上更順手、也更靈活。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：MacRumors
▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥
