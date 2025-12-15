Apple 釋出 iOS 26.2 和 iPadOS 26.2 正式版更新！同步開放多項系統調整

Apple 正式釋出 iOS 26.2，這是 iOS 26 系列的第二個大型更新，距離 iOS 26.1 上線約一個多月。這次更新支援 iPhone 11 系列以上機種與第二代 iPhone SE，帶來多項介面調整與實用功能強化，包括提醒事項可設定鬧鐘、可調整鎖定畫面的時鐘透明度、歐盟支援 AirPods 即時翻譯功能。

在這次的更新裡，最受矚目的功能是提醒事項可設定鬧鐘，由於過去使用提醒事項常會因為通知一閃即過而錯過，因此 iOS 26.2 新增 「提醒事項鬧鐘通知」 選項，只要設定時間到達，手機就會自動觸發鬧鐘，對時程緊湊的使用者相對更好掌握。

此外，更新後的鎖定畫面多了時鐘透明度滑桿，使用者可以依照桌布亮度或風格，調整時間數字的顯示強度，讓整體視覺更協調，也更符合個人習慣。

這次更新還針對 AirDrop 進行調整，提升傳輸流程的使用體驗；Podcast App 則加入更直覺的播放與瀏覽方式，讓追劇、聽節目更順暢。

除了帶來新功能與錯誤修正外，更重要的是一次修補超過 20 項安全漏洞。其中有兩個漏洞已確認遭到實際攻擊利用，Apple 也提醒使用者藥盡快更新。

蘋果官方更新說明

Apple Music

「喜好歌曲」播放列表會顯示在首頁標籤頁的「精選推薦」中

已下載歌曲的離線歌詞可讓你無需連接網際網路即可檢視

Podcast

提及 Podcast 的連結可讓你從播放器和逐字稿直接查看並追蹤你正在聆聽單集中提及的其他Podcast

遊戲

「遊戲」資料庫中的過濾條件可讓你依照類別、大小等條件來尋找遊戲

遊戲內的挑戰分數橫幅會在新玩家超越你時提供即時更新

改進了對已連接控制器（如 Backbone 和Razer）的支援

其他的增強內容和錯誤修正：

額外的鎖定畫面時間自訂選項可讓你進一步調整其外觀，增加或減少 Liquid Glass 材質的不透明度

「增強安全提示」可通知你地震的相關資訊，包含受影響區域的地圖和其他安全指示的連結（適用於台灣）

「提醒事項鬧鐘」可協助你掌握緊急事項，並在尚未將提醒事項標示為已完成時，提供稍後提醒和「即時動態」支援

AirDrop 代碼可提供額外驗證層級，在與未知聯絡人使用 AirDrop 時，會在接收者的裝置上提供代碼，傳送者必須輸入代碼才能完成傳送

「家庭」App 中的多包裝配件配對功能可讓你使用相同的設定碼來輕鬆註冊多個一起販售的配件

「輔助使用」設定中的「收到提示時閃爍」提供了在收到通知時閃爍裝置螢幕的額外選項

「無邊記」中的表格可容納文字、影像、文件和繪圖，並以智慧方式調整大小來適應，在無邊的畫布上提供結構

修正了 Apple Music 資料庫中預先發佈的專輯無法在發佈時間立即播放的問題

修正了「隱私權和安全性」設定可能錯誤地被標示為由企業組織管理的問題

安裝 iOS/iPadOS 注意事項

在更新系統之前，一定要先備份手機資料，使用者可以透過 iCloud 雲端備份或透過 iTunes 進行備份。資料備份雖然需要等待一些時間，但是要是有個萬一的話，有備份才能保護自己的資料，避免資料遺失。

此外，作業系統一旦開放更新，將吸引成千上萬的 iPhone 使用者迫不及待透過 OTA 下載更新，導致 OTA 下載軟體安裝檔的速度會變很慢。想要盡速體驗新系統的使用者，建議可以準備電腦，透過瀏覽器下載 IPSW 再搭配透過 Lightning / USB-C 連接線進行更新。

iOS 與 iPadOS 更新方法

如果你不知道該怎麼做才能升級的話，有三種方式可以升級，大家可以依照自己的需求，至 https://3c.yipee.cc/320843/ 網站內點選下方教學依照步驟輕鬆升級喔！

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：Apple

