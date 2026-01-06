Apple AirPods Pro 3 馬年版開賣還送限量紅纓馬年印記紅包袋！配置心率監測與雙向翻譯功能降噪力再翻倍！

Apple 於今（1/6）日正式發佈 AirPods Pro 3 馬年特別款，除了在充電盒刻上象徵平安成功的「紅纓」馬年印記，內在硬體更是迎來有感升級。消費者在 Apple 官網及 Apple 零售店購買 AirPods Pro 3 馬年特別款的同時，將有機會獲得特別款紅包袋，數量有限，送完為止！！

AirPods Pro 3 馬年特別款在充電盒上有可愛的馬年圖案，購買還會附贈精美「紅纓」馬年印記紅包袋！

🔋 續航巔峰：長途飛行免回盒 本次最顯著的突破在於電池表現。ANC 主動降噪模式下單次續航達 8 小時，通透模式更衝上 10 小時，刷新 AirPods 系列最高紀錄。對於長途跨洋飛行的商務人士來說，是一次到位的電力支援。

上圖為一般版本的 AirPods Pro 3

🔇 降噪翻倍與結構優化 AirPods Pro 3 採用全新耳內穩定結構，不僅佩戴更貼合，更搭配 5 種尺寸耳塞。技術層面上，其 ANC 降噪效果較初代提升達 4 倍，在嘈雜環境下的靜謐感提升顯著。

🩺 生態系整合：翻譯與心率 Apple 將兩項實用功能導入入耳式設備：

即時翻譯： 降低出國差旅的語言門檻。

心率監測： 實時追蹤體能訓練數據，補完 Apple 健康生態系的最後一哩路。

🗓️ 發售資訊

馬年特別款即日起於 Apple 官網與門市同步發售，購機加贈限量馬年特別款紅包袋。

