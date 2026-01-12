在經歷了數個月的傳聞與猜測後，蘋果與Google終於共同發表聲明，正式確認雙方達成一項為期多年的合作協議，蘋果將使用Google的Gemini模型與雲端技術作為其基礎模型 (Apple Foundation Models) 的核心，藉此驅動預計於今年稍晚登場、更具個人化特色的新版Siri，以及其他Apple Intelligence功能。

蘋果與Google共同發表聲明：新版Siri將由Gemini模型驅動，但仍強調對隱私堅持

為了救Siri，蘋果終究選擇了Gemini

這份聲明證實日前包含CNBC電視台、彭博新聞的報導，而蘋果在聲明中表示，經過「審慎評估」後，認定Google的AI技術能為其基礎模型提供「最強大的基礎」 (most capable foundation)。

這意味著，預計在今年稍晚 (可能隨著iOS 26.4或於WWDC 2026時亮相)的新版Siri，其背後的「大腦」將不再完全以蘋果自行研發的AI模型獨挑大樑，而是導入Google Gemini算力與架構。而這項合作將解決Siri長久以來被詬病不夠聰明、理解力不足的問題，並且解鎖更多創新的使用者體驗。

隱私仍是底線：將由Private Cloud Compute機制把關

儘管導入Google技術，蘋果仍極力強調其對隱私的堅持。聲明指出，Apple Intelligence相關功能仍將持續在蘋果裝置端，以及自家的Private Cloud Compute (私有雲運算) 上運行。

換言之，蘋果是將Gemini作為一個底層的「知識庫」或「推理引擎」來使用，但在數據處理與隱私防護層面上，依然是透過蘋果自己的架構進行封裝與控管，確保使用者的個人數據不會在未經處理情況下直接流入Google伺服器。

從競爭到共生：價值10億美元的妥協？

這項合作，被市場看法認為是蘋果在AI競賽中承認「暫時落後」的象徵。早在2025年3月，蘋果便宣佈延後推出新版Siri，顯示其自行研發的模型進展不如預期，而根據先前市場傳聞指出，蘋果可能會因為此項合作必須在每年向Google支付高達10億美元的授權費用。

不過，這項合作對蘋果、Google雙方來說，或許也是雙贏局面。Google藉此鞏固其在生成式AI領域的領先地位，同時獲得來自數十億台iPhone的龐大推論使用需求，而蘋果方面則能以最快速度補足其在AI體驗上的落後，避免在與三星、OpenAI等業者競爭中掉隊。

分析觀點

依照先前說法，過去Google每年向蘋果支付200億美元，藉此保住其搜尋引擎在Safari瀏覽器作為預設選項位置。而目前則是風水輪流轉，變成蘋果必須向Google支付費用使用Google的Gemini AI技術 (但結果顯然還是Google支付較多金額) 。

這顯示在生成式AI時代，「算力」與「模型」已成為新的基礎建設。蘋果雖然具有龐大的iPhone與Mac產品生態，以及包含A系列/M系列晶片加持，但在雲端大型模型的訓練與迭代更新速度上，顯然難以在短時間內追上Google與OpenAI的腳步。因此選擇與Google結盟，雖然面子上多少會掛不住，但裡子上卻是最務實的止血策略。

對消費者來說，這必然會是好消息，畢竟先前一再跳票、聽得懂人話、能真正處理複雜任務的新版Siri，而不用再受限於蘋果自研進度緩慢的窘境。至於這是否會讓蘋果更加依賴Google？或這只是蘋果在自研模型成熟前的過渡方案？這將是未來幾年最值得觀察的重點。

