2025 App Store Awards 揭曉：Pokémon TCG 爆紅奪冠、《Tiimo》以 AI 行程革新奪年度 iPhone App

每年歲末年終之際總是要來回顧一下，Apple 剛剛公開了 2025 年 App Store Awards 獲獎作品，表揚 17 款 app 和遊戲。年度 iPhone App 由僅僅 10 人的新創團隊 tiimo 所推出的同名日程規劃 App《Tiimo》獲得，年度 iPhone 遊戲意外的由寶可夢卡牌遊戲 《Pokémon TCG Pocket》奪得。

蘋果的 App Store 目前已經支援 175 個國家地區，每週活躍用戶約 8 億人，並且支援 40 種不同語言，今年獲獎的 app 和遊戲由 App Store 編輯團隊從 45 個決選入圍者決選而出，肯定他們在創新、使用者體驗和設計等方面展現的傑出表現。

廣告 廣告

《Pokémon TCG Pocket》

《Pokémon TCG Pocket》是由 Creatures Inc. 和 DeNA Co., Ltd. 開發的，並由 The Pokémon Company 發行，開發初中會是希望讓卡牌遊戲體驗更流暢、更數位化，延續「Pokémon」系列作輕鬆簡單、適合全年齡的做法，該款遊戲玩法非常簡單，每天登入都有贈送卡包，讓玩家享受有如實體抽卡的魅力，不過在手機版本當中，官方特別添加了卡牌顯示效果，並且提供“Wonder Pick”，裡面有其他玩家、朋友蒐藏展示的卡片。

我覺得該款遊戲最棒的地方在於可以享受每天抽卡的樂趣，然後進一步跟其他朋友對戰或者交換卡片、分享卡片，就好像小時候收集卡片的那樣，充滿童趣。遊戲官方近期更新中還新增了「分享」功能，相較於交換，它可以直接把卡片分享給朋友或者家人幫助他們完成他們的收藏，還有就是「稀有卡片」也可以交換了，另外就是上面介紹的「Wonder Pick」功能，可以讓用戶更容易使用到卡片，也可以更了解我還缺什麼、或者別人還缺什麼卡片，遊戲官方指出，這是根據玩家建議在分享、交換之外所額外設計的新功能。

遊戲官方透露，《Pokémon TCG Pocket》目前下載量已經超過 7000 萬，會走紅的原因之一，在於 App Store 的「今日精選」、「編輯推薦」的功能，對於他們而言可以觸及到平常沒有接觸到的用戶，這讓他們的遊戲更成功。

《Tiimo》

作為今年 iPhone App 年度大獎得獎者，全球下載量已經從 2024 年的 100 萬次，短短一年內已經超過 300 萬次下載，主要原因是該款 app 專注行程規劃，並且透過圖像指引的形式，讓日常生活待辦事項做到極簡。好比說可以把一天想做的事情隨心所欲地說出來，《Tiimo》就可以把這些內容按照時間規劃，甚至詳細到分鐘做一個詳細預約與安排，目前已經支援到 23 種不同語言。

開發團隊透露，技術總監Melissa Würtz Azari也是ADHD患者，所以在開發 App 前期，就是希望能以此為出發做到更視覺化，把做規劃變成是一件有趣的事情，做到每一個人會想要用。《Tiimo》 CEO Helene Lassen Nørlem指出，開發團隊現在在哥本哈根，共有10個人，她進一步說明，很多人覺得今天很忙、要做的事情很多，光是很有條理的安排行程就是一種挑戰，對於腦部運作比較不同的人來挑戰更大，現在行事曆對於他們的思考方式來說並不友善，這也是《Tiimo》的價值，因為他們可以為認知多元的人提供獨特的服務與設計，更希望藉此協助大家做好時間分配與時間管理。

開發團隊指出，藉由規劃的方式來降低認知負載最重要的就是透過AI，使用的便是SwiftUI，先讓使用者可以把腦子裡想的全部丟出來，由《Tiimo》做組織、編排成個別任務，細分成步驟重新安排設計，然後把優先順序提出來、最後執行，近期也有更新到最新的 Lequid glasses 設計，就是因為這些改變讓用戶增加，這是團隊自豪的地方。

談到未來規劃，《Tiimo》開發團隊希望讓規劃是愉快、能刺激工作動機的，所以後續會設計一些社群、遊戲化的小遊戲，甚至會希望跟健康功能做一些關聯...。談到今年獲得 iPhone 年度大獎，開發團隊認為這對於她們而言是個很大的肯定，代表有更多然支持《Tiimo》的理念，讓團隊能夠繼續往前走下去。

文章的最後，有兩個上架一陣子的新功能跟大家分享，今年也推出了一些面向家庭的工具，讓用戶知道這些應用程式的年齡分級、合適度，今年也加入青少年，透過各種工具與app連結、發現、行銷的方式，讓開發者得以觸及到其他用戶。

另外，隨著 iOS 26 更新後，App Store 上架了「輔助使用標籤」（Accessibility Nutrition Labels），會在 App 的產品頁面新增一個區塊，讓使用者在下載前就能清楚了解該 App 支援的輔助功能，例如「旁白」、「語音控制」、「放大文字」等。這有助於使用者更快地評估 App 是否適合自己，同時也讓開發者清楚了解自己應用程式對於用戶來說合不合用，也變相教育並督促開發者在設計 App 時，必須把這些無障礙需求考慮進去。

App

年度 iPhone App

《Tiimo》，由 tiimo 推出。

年度 iPad App

《Detail》，由 Detail Technologies B.V. 推出

年度 Mac App

《Essayist》，由 Essayist Software Inc. 推出。

年度 Apple Vision Pro App

《Explore POV》，由 James Hustler 推出。

年度 Apple Watch App

《Strava》，由 Strava, Inc. 推出。

年度 Apple TV App

《HBO Max》，由 WarnerMedia Global Digital Services, LLC. 推出。

遊戲

年度 iPhone 遊戲

《Pokémon TCG Pocket》，由 The Pokemon Company 推出。

年度 iPad 遊戲

《DREDGE》，由 Black Salt Games 推出。

年度 Mac 遊戲

《電馭叛客 2077：終極版》，由 CD PROJEKT S.A. 推出。

年度 Apple Vision Pro 遊戲

《門雲》，由 Michael Temper 推出。

年度 Apple Arcade 遊戲

《WHAT THE CLASH?》，由 Triband ApS 推出。

年度文化影響力得主

App Store 編輯團隊除了表揚各種 Apple 裝置上的優秀 app 和遊戲外，也選出六款「文化影響力」得主，肯定他們推動有意義的改變。這些 app 和遊戲帶來正面影響力，為使用者提供實用工具、促進理解，並打造更包容的世界。

《Art of Fauna》，由 Klemens Strasser 推出

《Art of Fauna》將世界各地的野生動物插畫化為療癒的拼圖，為易於上手的遊戲設計樹立新標準。

《Chants of Sennaar》，由 Playdigious 推出

《Chants of Sennaar》透過一段引人深思的冒險，致敬語言的力量。

《despelote》，由 Panic, Inc. 推出

《despelote》以細膩的日常敘事，呈現一個國家在動盪中前行，並因對足球的熱愛而凝聚的時刻。

《Be My Eyes》，由 Be My Eyes 推出

《Be My Eyes》結合 AI 和全球數百萬名志工的力量，協助盲人或低視能者處理日常事務。

《Focus Friend》，由 B-Tech Consulting Group LLC 的 Hank Green 推出

《Focus Friend》由 Hank Green 推出，將專注時段遊戲化、並給予令人滿意的獎勵，成為對抗數位干擾的有力助手。

《StoryGraph》，由 The StoryGraph 推出

《StoryGraph》透過能提升多元作者能見度的探索元素，為書籍社群打造一個以真實交流為核心的包容空間。