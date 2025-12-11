2025台灣年度iPhone app是《ChatGPT》但是iPhone、iPad付費下載遊戲冠軍是它

在宣布 2025 App Store Awards 得獎名單後，Apple 又進一步宣布台灣「台灣年度熱門 app 及遊戲排行」，今年比較有趣的是年度付費遊戲 iPhone 跟 iPad 都是由《Minecraft: Dream it, Build it!》拿下，顯示家長願意負擔一些經費，讓小孩在娛樂的同時可以發揮無限的想像力，另外，年度付費 iPad Apps 是在學生當中非常熱門的創作型app《Procreate》拿下。

今年的年度排行分為免費下載跟付費下載兩個部分，在 iPhone 的免費下載 Apps 由《ChatGPT》拿下，某方面來說也是因為 AI 工具發達的前提下，ChatGPT 已經成為大家日常會使用的 AI 工具之一，不過《Fubon+ 台北富邦行動銀行》擠下《Threads》奪得年度免費下載第二名的原因我實在不曉得，如果有熟悉內情的人，歡迎在「壹哥的科技生活」FB｜instagram 跟我說。

至於付費 iPhone Apps 比較推的是《Berry 底片相機 - 韓系奶霜感攝影》，這個底片相機模式真從年初紅到年底，但是第一名由非常穩定的翻牆app《Shadowrocket》，這個我就不多說了，喜歡追劇的人懂的都懂。

在免費 iPhone 遊戲方面由《向殭屍開炮》拿下，不過就像一開頭提到的，付費 iPhone 遊戲跟付費 iPad 遊戲都由同學們口中的「麥塊」《Minecraft: Dream it, Build it!》拿下，顯現除了孩子之外，在家長們監護下，他們也願意付費為孩子下載這款遊戲給他們遊玩。

＊其他年度排行榜如下：

年度免費下載 iPhone Apps

ChatGPT

Fubon+ 台北富邦行動銀行

Threads

年度付費 iPhone Apps

Shadowrocket

靈體偵測器：能量、超自然感測雷達

Berry 底片相機 - 韓系奶霜感攝影

年度免費 iPhone 遊戲

向殭屍開炮

破壞之主

仙劍奇俠傳：新的開始

年度付費 iPhone 遊戲

Minecraft: Dream it, Build it!

Balatro

Plague Inc.

年度免費 iPad

ChatGPT

Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF

YouTube

年度付費 iPad Apps

Procreate

Nomad Sculpt

Procreate Dreams

年度免費 iPad 遊戲

Roblox

Pokémon TCG Pocket

Block Blast!

年度付費 iPad 遊戲

Minecraft: Dream it, Build it!

女王的遊戲：盛世天下

Stardew Valley