蘋果稍早宣佈，將與美國最大銀行摩根大通 (JPMorgan Chase) 達成戰略合作，由其接手成為Apple Card信用卡服務的新任發卡機構。這項消息證實了先前市場盛傳高盛 (Goldman Sachs) 欲退出消費金融業務的傳聞。

Apple Card確定更換合作夥伴，摩根大通確認將接手高盛既有業務

而蘋果表示，現有Apple Card用戶資料將在未來約兩年的過渡期內完成轉移，期間使用權益將不受影響。

歷經一年談判，摩根大通正式出線

根據華爾街日報稍早報導指出，蘋果與摩根大通這項協議已經進行了超過一年的討論。而在蘋果正式發出聲明中，確認摩根大通將取代高盛成為新的Apple Card發卡銀行，而Mastercard則會繼續作為Apple Card的支付清算網路，並未像先前傳聞轉由Visa與蘋果達成合作。

這項合作案的細節雖然未完全公開，但據知情人士透露，高盛為了脫手這項業務，將現有約200億美元的未結客戶貸款餘額 (outstanding customer balances)，以折價超過10億美元的方式轉讓給摩根大通，顯示其急欲結束與蘋果合作關係的決心。

高盛多年來尋求退場

高盛與蘋果最早在2019年聯手推出Apple Card信用卡服務，當時被視為這家華爾街巨頭進軍大眾消費金融市場的重要一步。不過，近年來卻有消息不斷指出，由於獲利不如預期以及監管壓力，高盛一直在尋找退場機制，希望能終止這項合作關係。

而此次交易的達成，更象徵著高盛在消費金融領域的戰略收縮告一段落。

用戶權益暫無變動

對於現有Apple Card用戶而言，最關心的莫過於手中的信用卡是否還能使用。蘋果在官網發布的問答內容強調，目前的轉移程序預計需要約兩年的時間才能完全完成。在此期間，現有的Apple Card功能、回饋機制與使用方式都會維持現狀，用戶無需採取任何立即行動，而若未來有需要用戶配合的變更事項，蘋果將會另行通知。

