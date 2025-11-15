Mashdigi

蘋果營運長Jeff Williams正式退休，蘋果高層「更廣泛領導層轉變」的開端

Mashdigi
更新時間

今年7月證實消息之後，蘋果宣布長期擔任營運長 (COO) 的Jeff Williams已經正式退休。而Jeff Williams的離開不僅標誌著一個時代結束，更被視為蘋果高層「更廣泛領導層轉變」的開端。

蘋果營運長Jeff Williams正式退休，蘋果高層「更廣泛領導層轉變」的開端
蘋果營運長Jeff Williams正式退休，蘋果高層「更廣泛領導層轉變」的開端

業務分拆：Apple Watch、Health劃歸John Ternus、Eddy Cue掌管

Jeff Williams在蘋果服務多年，擔任營運長長達十年。蘋果執行長Tim Cook在先前的聲明中對其貢獻給予高度評價，稱「沒有他就沒有蘋果的今天」，並且讚揚他協助打造了全球供應鏈、推出Apple Watch且監督其發展，進而構建蘋果的健康策略，同時更領導蘋果設計團隊。

廣告

而Jeff Williams的營運長 (COO) 職務 (主要負責供應鏈) 已在今年稍早交接給現任營運資深副總裁Sabih Khan。

至於Jeff Williams同時負責的多項關鍵業務，目前則是分拆給其他高層主管：

Apple Watch硬體工程：移交給硬體工程資深副總裁John Ternus。

watchOS軟體工程：移交給軟體工程資深副總裁Craig Federighi。

健康與健身 (Health)：則劃歸給服務資深副總裁Eddy Cue負責。

衍伸議題：Tim Cook接班人選浮上檯面，John Ternus成熱門人選

此次Jeff Williams正式退休，也再次引發了外界對於蘋果執行長Tim Cook接班計畫的關注。

報導指出，這波高層變動預計將持續，包含Tim Cook在內的多位高階主管預計將在不久的未來陸續退休，因此也讓業界關注蘋果內部領導高層的接班計畫。

目前，剛接手Apple Watch硬體業務的John Ternus，被認為是接替Tim Cook執行長職位的「領跑者」 (frontrunner)。而John Ternus現已掌管iPhone、iPad、Mac，乃至於Apple Watch所有硬體工程，此次再納入Jeff Williams的關鍵業務，無疑使其在內部的地位更加穩固。

不過，報導也強調，目前關於Tim Cook具體的退休時程，蘋果官方尚未有任何公開的時間表。

蘋果營運長Jeff Williams正式退休，蘋果高層「更廣泛領導層轉變」的開端
蘋果營運長Jeff Williams正式退休，蘋果高層「更廣泛領導層轉變」的開端

更多Mashdigi.com報導：

Ubisoft突然宣布停牌、延後發布半年報，引發私有化或出售揣測

WhatsApp宣布與BirdyChat、Haiket互通，歐盟數位市場法規範下的首波第三方通訊服務整合

realme 15T正式登台，首度引進數字系列T版本、搭載7000mAh電池與前後5000萬畫素鏡頭

其他人也在看

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

金融時報報導，蘋果公司正加速進行接班規畫，為現任執行長庫克可能最快於明年辭職做準備。

世界日報World Journal ・ 16 小時前
蘋果執行長庫克 最快明年卸任

蘋果執行長庫克 最快明年卸任

本報綜合外電報導 英國《金融時報》當地時間十四日報導，美國科技巨擘蘋果…

中華日報 ・ 9 小時前
ChatGPT 新增「群組聊天」功能！台灣列入首波四大測試地區

ChatGPT 新增「群組聊天」功能！台灣列入首波四大測試地區

OpenAI 悄悄地在部分市場啟動一項全新的試驗功能 ChatGPT 群組聊天（Group Chat）。這是 ChatGPT 首次正式支援多人聊天功能，而台灣也

三嘻行動哇 ・ 1 天前

金融時報：白宮控阿里巴巴協助中國軍方鎖定美國目標

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）「金融時報」（Financial Times）今天引用白宮國家安全備忘錄報導，華府指控電商公司阿里巴巴在針對美國目標的「行動」中向中國軍方提供技術支援。

中央社 ・ 1 天前

金融時報：蘋果加速推動接班計畫 庫克最快明年卸任

英國金融時報(Financial Times)14日報導，科技巨擘蘋果(Apple Inc.)正在加速推動接班計畫，為執行長庫克(Tim Cook)最快在明年卸任做準備。 報導引述多名知情人士指出，蘋果的硬體工程資深副總裁特納斯(John Ternus)被廣泛認為最有可能成為庫克的接班人。 蘋果沒有立即回應路透社的置評請求。 報導引述內部知情人士指出，蘋果董事會與高層近期加速了接班計劃，為領導蘋果超過14年的庫克卸任做準備。 金融時報指出，蘋果不太可能在明年1月底的下一次財報前宣布新任執行長，下一次的財報涵蓋了重要的節日假期。 在矽谷傳奇人物賈伯斯(Steve Jobs)辭職後，庫克在2011年成為蘋果執行長。

中央廣播電台 ・ 17 小時前
《GTA6》二度延期會拖累PS6、次世代Xbox？分析師認為不需要：影響本就跨世代

《GTA6》二度延期會拖累PS6、次世代Xbox？分析師認為不需要：影響本就跨世代

明年的遊戲市場最受到全球玩家期待的超級大作無疑是 Rockstar Games 所開發的《俠盜獵車手6（GTA6）》，並且除了玩家外，《GTA6》的每次動向發布也都牽動著全球遊戲產業的發展，許多業界開發者也都會調整自己的開發節奏來應對這款超級大作的推出。不過，就在日前《GTA6》宣布要二度延期，到明年 11 月 16 日才能與玩家們正式見面後，就引發許多業內人士開始討論《GTA6》的二度延期是否會帶來更多的影響，例如就有遊戲分析師指出：「或許該思考的是，《GTA6》的延期是否會讓次世代遊戲主機跟著延期推出？」

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 14 小時前
蘋果震撼彈！庫克最快明年卸任 可能接任人選曝光

蘋果震撼彈！庫克最快明年卸任 可能接任人選曝光

蘋果震撼彈！庫克最快明年卸任 可能接任人選曝光

EBC東森新聞 ・ 17 小時前
從平板到 AI：台灣校園數位轉型 10 年，真正改變了什麼？

從平板到 AI：台灣校園數位轉型 10 年，真正改變了什麼？

教育部自111年起連續4年投入新台幣200億元推動「生生有平板」、「班班有網路」，讓教育界一次又一次的進行數位轉型，當年受惠的中小學生不是已經畢業，就是已經跨入產業。本篇透過專題的形式，跟大家分享 2025 年的「資訊月暨臺灣教育科技展」期間，科技輔助教學對學校、學生的影響，當年生生有平板帶來的「化學變化」，以及少子化時代裡，台灣的城鄉數位教育解決方案，當然還有時下最熱門的AI教育。

壹哥的科技生活 ・ 1 天前
金融時報：庫克最快明年卸任蘋果執行長　熱門接班人選曝光

金融時報：庫克最快明年卸任蘋果執行長　熱門接班人選曝光

《金融時報》週五（11/14）報導，蘋果公司正加緊進行執行長接班計畫，現任執行長庫克（Tim Cook）將於明年卸任。 報導引述數名知情人士稱，蘋果硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）是呼聲最高的執行長接班人選。

太報 ・ 18 小時前
民調曝「普發現金是在野黨的功勞」？吳思瑤狠打臉：是行政院發放

民調曝「普發現金是在野黨的功勞」？吳思瑤狠打臉：是行政院發放

即時中心／高睿鴻報導台灣朝野政黨日前為「普發現金」政策吵得不可開交，但隨著多方持續協商，最終仍達成「全民普發1萬」共識。結果，民進黨、國民黨現在又為「由誰發放」爭吵不休，藍營主張，韌性特別條例乃由在野黨提出、三讀通過，政府才願意向全民發錢；但民進黨反拿憲法打臉，指出依憲政規定，任何特別預算僅能由政院提出、後經國會審議通過。因此，綠委吳思瑤今（14）也怒問，標示這筆錢就是由行政院發的，何錯之有？

民視 ・ 1 天前
Google宣布2027年前加碼投資德州400億美元，將興建兩座新AI資料中心

Google宣布2027年前加碼投資德州400億美元，將興建兩座新AI資料中心

Google 稍早宣布，將擴大其在美國德州的投資。德州是 Google 進駐超過 15 年的據點 ，此次計畫在 2027 年前額外投入 400 億美元 ，將用於建設全新的雲端與 AI 基礎設施，包含在阿姆斯壯郡 (Armstrong County)與哈斯克爾郡 (Haskell County) 郡興建新的資料中心園區。

Mashdigi ・ 7 小時前
WhatsApp宣布與BirdyChat、Haiket互通，歐盟數位市場法規範下的首波第三方通訊服務整合

WhatsApp宣布與BirdyChat、Haiket互通，歐盟數位市場法規範下的首波第三方通訊服務整合

為了符合歐盟數位市場法 (DMA) 的規範，Meta稍早宣布將讓旗下WhatsApp通訊軟體與BirdyChat及Haiket兩款第三方通訊服務實現互通 (interoperability) 。這也是WhatsApp自2023年數位市場法生效後開始研發此功能以來，首波確認將在歐盟地區導入合作。

Mashdigi ・ 6 小時前

經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆

明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。

中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了

館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了

網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。

中時新聞網 ・ 3 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了

中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了

中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了

EBC東森新聞 ・ 21 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光　專家傻眼：到底做人多差？

館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光　專家傻眼：到底做人多差？

館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃　北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」

入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃　北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了　曝1關鍵：恐加速失智、罹癌

台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了　曝1關鍵：恐加速失智、罹癌

台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前

全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？

全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。

中時財經即時 ・ 1 天前