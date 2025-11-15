蘋果營運長Jeff Williams正式退休，蘋果高層「更廣泛領導層轉變」的開端
今年7月證實消息之後，蘋果宣布長期擔任營運長 (COO) 的Jeff Williams已經正式退休。而Jeff Williams的離開不僅標誌著一個時代結束，更被視為蘋果高層「更廣泛領導層轉變」的開端。
業務分拆：Apple Watch、Health劃歸John Ternus、Eddy Cue掌管
Jeff Williams在蘋果服務多年，擔任營運長長達十年。蘋果執行長Tim Cook在先前的聲明中對其貢獻給予高度評價，稱「沒有他就沒有蘋果的今天」，並且讚揚他協助打造了全球供應鏈、推出Apple Watch且監督其發展，進而構建蘋果的健康策略，同時更領導蘋果設計團隊。
而Jeff Williams的營運長 (COO) 職務 (主要負責供應鏈) 已在今年稍早交接給現任營運資深副總裁Sabih Khan。
至於Jeff Williams同時負責的多項關鍵業務，目前則是分拆給其他高層主管：
• Apple Watch硬體工程：移交給硬體工程資深副總裁John Ternus。
• watchOS軟體工程：移交給軟體工程資深副總裁Craig Federighi。
• 健康與健身 (Health)：則劃歸給服務資深副總裁Eddy Cue負責。
衍伸議題：Tim Cook接班人選浮上檯面，John Ternus成熱門人選
此次Jeff Williams正式退休，也再次引發了外界對於蘋果執行長Tim Cook接班計畫的關注。
報導指出，這波高層變動預計將持續，包含Tim Cook在內的多位高階主管預計將在不久的未來陸續退休，因此也讓業界關注蘋果內部領導高層的接班計畫。
目前，剛接手Apple Watch硬體業務的John Ternus，被認為是接替Tim Cook執行長職位的「領跑者」 (frontrunner)。而John Ternus現已掌管iPhone、iPad、Mac，乃至於Apple Watch所有硬體工程，此次再納入Jeff Williams的關鍵業務，無疑使其在內部的地位更加穩固。
不過，報導也強調，目前關於Tim Cook具體的退休時程，蘋果官方尚未有任何公開的時間表。
