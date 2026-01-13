Apple Creator Studio 一個訂閱秒殺專業級！Final Cut Pro、Logic Pro 全包，剪片、做音樂、畫圖每月 NT$390 搞定？
創作者終極神器來襲！
蘋果今日宣佈推出全新創作人訂閱服務 「Apple Creator Studio」，一次集齊多款專業級 app，包括 Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro 等大牌工具，為全球用戶提供影片剪接、音樂製作、圖像設計及生產力工具，全方位提升創作效率與靈感。
公司網際網路軟體與服務資深副總裁 Eddy Cue 表示，這項新的訂閱服務「物超所值」，讓無論是專業製作人、學生還是創業者，都能以更靈活、簡單的方式實踐創意。
一個訂閱通吃，Mac、iPad、iPhone 全覆蓋
Apple Creator Studio 將於 1 月 28 日登陸 App Store，並提供 1 個月免費試用，之後定費為每月 NT$390 或每年 NT$3,900，學生及教育工作者可享 NT$90 及 NT$900 優惠月費、年費。
訂閱內容如下：
Final Cut Pro（Mac 及 iPad 版）
Logic Pro（Mac 及 iPad 版）
Pixelmator Pro（Mac 及 iPad 版）
Motion（Mac 版）
Compressor（Mac 版）
MainStage（Mac 版）
同時解鎖 Keynote、Pages、Numbers 及即將推出 app 無邊記的智慧功能與特選內容。除去訂閱制的生產力三件套，六大創意軟體均可在 App Store 一次性買斷，但總價超過 NT$22,000，相比之下 Apple Creator Studio 訂閱可謂非常划算。
Final Cut Pro 加入 AI 功能，影片搜尋更聰明
新版 Final Cut Pro 在 Mac 和 iPad 上同步更新，帶來一系列智慧 AI 功能。用戶只需輸入短句，就能透過「轉寫紀錄搜尋」快速找到所需片段。新加入的「視覺搜尋」更可根據物件或動作自動定位到影片時刻點。
另一新功能「節拍偵測」更強，可即時分析音軌節奏，在剪片時自動對齊音樂拍子，做出極具節奏感的影片。iPad 版亦加入全新「Montage Maker」，AI 自動幫你從素材剪出短片，並可自動轉成直式影片，方便即時上載至社交平台。
此外，Motion 和 Compressor 都包含在訂閱內，讓創作人製作專業級 2D、3D 動態影像及自訂輸出格式。
Logic Pro 推出「Synth Player」與「Chord ID」，AI 助力音樂製作
音樂創作方面，Logic Pro 的 Mac 和 iPad 版本也都加入全新 AI 工具。「Synth Player」可扮作智慧合成器演奏家，幫助創作人即時玩出多元電子音樂風格。而「Chord ID」則能自動分析錄音，把旋律轉換為和弦進行，讓創作者更快構思歌曲。
新版 Sound Library 同樣加入大量免版稅音效、Loop 及 Sample。iPad 版亦支援 Mac 版的「Quick Swipe Comping」錄音修剪功能，並加入 AI 驅動的自然語言搜尋，讓用戶用關鍵字形容聲音即可找到合適素材。
此外，MainStage 亦收錄在內，能將 Mac 變成現場演奏設備，方便音樂人即時展示作品。
Pixelmator Pro 首度登陸 iPad，支援 Apple Pencil
Mac 上大受好評的圖像設計工具 Pixelmator Pro 此次首度登陸 iPad，全面支援觸控和 Apple Pencil 操作。新版本帶來「Warp」扭曲功能及「Super Resolution」智慧放大，讓設計師可隨時隨地進行專業級修圖和設計。
創作者可透過 Layers 側邊欄靈活操作影像、文字及形狀層級，並利用 AI 功能如「Auto Crop」自動構圖建議，快速提升作品質感。
生產力 App 注入新智慧，Keynote 可從文字生成簡報
除創意工具外，蘋果亦為 Keynote、Pages、Numbers 和無邊記注入 AI 功能。新版 Keynote 可從文字大綱自動生成簡報，或幫助用戶撰寫演講稿，Numbers 則能運用模式識別自動生成公式。
除此之外，「Content Hub」可提供高質選圖及模板，Pages 則能直接從文字生成插圖或利用 OpenAI 模型變換影像風格。這些功能皆於裝置端運行，保障私隱同時提升創作流程。
免費版本的 Keynote、Pages、Numbers 和無邊記仍會持續提供給所有用戶，而 Apple Creator Studio 訂閱者則可體驗到更多 AI 功能與特選素材。新版本亦會採用全新 Liquid Glass 設計介面，並支援 iPadOS 26 的多視窗操作。
