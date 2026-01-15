Apple Creator Studio 能取代 Adobe 嗎？從內容、價格到定位完整比較
Apple 推出全新訂閱制 Apple Creator Studio ，一般民眾月付 NT$390 後，引起一番討論，很多創作者第一時間都在問：「那我是不是可以把 Adobe 退掉了？」但老實說，這兩個方案雖然都是「創作訂閱制」，實際上解決的問題、適合的人，差異非常大，至於要不要換，不是看哪個比較便宜，而是要看你實際會用到哪些軟體、你的創作流程是什麼
(圖片來源：Apple)
Apple Creator Studio 賣什麼？剪片、修圖、配樂全都它
Apple Creator Studio 的核心概念不是「什麼都給你」，而是把內容創作者最常用的工具一次包好，讓你用一個訂閱，就能完成從製作到輸出的整個流程
這個方案裡面實際包含的軟體有：影片剪輯的 Final Cut Pro，音樂製作與錄音用的 Logic Pro，影像修圖與設計的 Pixelmator Pro（Mac 與 iPad 版本都有），再加上動態與輸出相關的 Motion、Compressor、MainStage（Mac），同時也整合 Keynote、Pages、Numbers 這些免費工具，不過訂閱後，就能解鎖更多進階跟智慧功能
整體看起來，它的重心非常明確，就是影片、音樂、影像內容產出，它不是為了平面設計師或印刷工作者設計的，而是為了內容創作者服務，滿足他們拍片、剪片、做配樂、修圖、製作簡報等需求
(圖片來源：Adobe Creative Cloud )
不是不好換，而是不能換：Adobe Creative Cloud 的關鍵地位
如果說 Apple Creator Studio 是創作者工具包，那 Adobe Creative Cloud 更像是設計產業的必備工具，Adobe 全套訂閱包含的軟體非常多，最常被使用的包含：影像修圖的 Photoshop、向量與插畫用的 Illustrator、影片剪輯的 Premiere Pro、動態合成與特效的 After Effects、排版與印刷的 InDesign，再加上 Lightroom、Audition、Media Encoder 等一整套延伸工具
如果你使用過這些軟體，就會發現他們的重點不是「好不好上手」，而是能不能對應產業需求，幾乎所有設計公司、品牌、代理商、印刷廠、影像後製公司，用的都是 Adobe 的檔案格式與流程，這也是為什麼即使價格高，很多人還是離不開
(圖片來源：Adobe Creative Cloud )
從個人創作到產業協作，兩套軟體的分水嶺
把全部軟體攤開來看，你會發現一件很關鍵的事，Apple Creator Studio 要解決的是「我自己要產出內容」，而 Adobe Creative Cloud 解決的是「我要跟整個產業對接」，這兩者的目的可以說是大相逕庭
如果你是內容創作者，日常是拍 YouTube、剪 Reels、做 Podcast、修社群圖片、製作簡報，那 Apple 這一套幾乎每一個工具都用得到，而且流程非常直覺，學習成本也低很多，可是如果你的工作包含平面設計交稿、品牌視覺、印刷品、商業動畫、客戶指定 PSD 或 AI 檔，那 Adobe 幾乎是無法被取代的存在，因為它不只是工具，而是一種產業內的共同語言
(圖片來源：Apple)
為什麼價差這麼大？賣的不是同一種價值
當然價格會是大家最關心的事，在這邊嘻嘻也幫大家統整一下～Apple Creator Studio 的訂閱價格每月 NT$390 或每年 NT$3,900，大專院校學生或教育工作者還有超低教育優惠，只要每月 NT$90 或每年 NT$900 ，就能用到整套 Apple 創作工具，價格非常親民，讓很多正在起步的創作者，一開始不需背負很高的軟體費用
相比之下，Adobe Creative Cloud 的全套訂閱大約落在每月約 NT$2,310（按年度合約計費），算下來一年約 NT$27,720 左右，不過 Adobe 也有提供學生與教師優惠方案，優惠期間的價格大約是每月 NT$882，等於一年約 NT$10,584（首年優惠），這種方案能讓學生以較低成本體驗整套專業工具，但還是比 Apple 教育價高很多
價格差這麼多，背後其實有一個大關鍵，Apple 的方案主要讓個人創作者、影音創作者用更低成本取得整套工具，而 Adobe 的方案則是屬於完整的業界通用專業工具庫，即使價格較高，但對於需要跟設計公司、客戶、印刷廠等無縫對接的人來說，它代表的是一種行業標準，所以價格考量反而為其次
(圖片來源：Adobe Creative Cloud )
那我到底該怎麼選？一句話讓你判斷
如果你現在的創作內容，90% 都是影片、音樂、社群與個人內容，而且你用的是 Mac 或 iPad，那 Apple Creator Studio 當然會成為你的首選，畢竟價格低、工具齊全、退訂成本也比較小，但如果你需要的跟公司、客戶、設計相關專業人士合作，或者你很清楚自己離不開 Photoshop、Illustrator、After Effects，那 Adobe 仍然是必要成本，像我在學校時，老師就會指定 Adobe 軟體，這時當然就需要選擇後者，只是你可以思考，到底要不要改成訂閱單一軟體訂閱，而不是全套
小結
Apple Creator Studio 和 Adobe Creative Cloud，是在服務完全不同的創作角色，前者是讓你用低成本，把內容做得又快又完整，後者是讓你進入專業產業體系，跟產業相關人士用同一套語言工作，簡單來說，明白自己的需求，選對方案，不要只因價格便宜就入手，這樣才能真正幫助到自己哦～
