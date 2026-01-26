Apple 新版 AirTag 突襲亮相｜售價同樣990元、連線範圍更廣

自 2021 年 AirTag 推出以來，終於在稍早更新新版 AirTag，採用第二代 UWB 超寬頻晶片，支援精確尋找、適用距離最遠比前一代長 50%，即日起上市，售價與前一代相同，單件售價 990 元，四件組售價 3,390 元。

新版 AirTag 延續原有的外型設計，並相容於所有既有的 AirTag 配件，包括精細織紋鑰匙圈。新版 AirTag 需搭配相容的 iPhone，並搭載 iOS 26 或更新版本；或相容的 iPad，並搭載 iPadOS 26 或更新版本，特定功能需要 iCould 在設定中開啟「尋找」。

新版 AirTag採用與 iPhone 17 全系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3，以及 Apple Watch Series 11 相同的 Apple 第二代超寬頻晶片， 透過「精確尋找」功能可以觸覺、視覺與音訊回饋，引導使用者找到物品，適用距離最遠比前一代長 50%。此外，升級後的藍牙晶片也擴大了可定位物品的距離範圍。使用者首次可在 Apple Watch Series 9 或後續錶款，或 Apple Watch Ultra 2 或後續錶款上使用「精確尋找」功能來找到 AirTag。

過去大家可能使用 AirTag 與錢包、鑰匙等物品放在一起，經常出現的就是聲音太小，這一代音量比前一代提升 50%，讓使用者最遠可在過去兩倍的距離聽見 AirTag 的聲音。搭配進化的「精確尋找」功能與全新有特色的提示音，AirTag 現在讓使用者更容易找到重要物品。

新版 AirTag 支援「分享物品位置」，讓使用者暫時且安全地與信任的第三方 (例如航空公司) 分享物品位置，協助找回延誤的行李或其他遺失物。順帶一提，Apple 與超過 50 家航空公司合作「分享物品位置」連結。透過「分享物品位置」，使用者可將遺失物的位置分享給參與合作的航空公司客服團隊。

航空公司回報指出，使用「分享物品位置」後，行李延誤情況減少了 26%，而「真正遺失」或無法找回的行李發生率則降低了 90%。只有授權人員可透過安全的「Apple 帳號」或合作夥伴驗證方式取得存取權限。使用者一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，而且分享連結會在 7 天後自動失效。

在用戶隱私方面，Apple 強調，AirTag 從設計之初就以保護定位資料的隱私與安全為核心，所以它不會在裝置上實體儲存位置資料或記錄，且所有與「尋找」網絡的通訊皆受到端對端加密保護，確保只有裝置的擁有者能存取其位置資料。任何人都無法得知協助尋找的裝置之身分或位置，Apple 也不例外。

全新 AirTag 為追蹤物品而設計，而非用於追蹤人或寵物，並納入一系列業界首創的防護措施，防止不必要追蹤。

價格與上市日期

全新 AirTag 即日起在台於蘋果官網與 Apple Store app 開放訂購，並將於本週稍晚於 Apple 零售店供貨，結帳時，同樣可為全新 AirTag 加上免額外付費的個人化鐫刻，跟上一代一樣提供一件裝與四件裝，售價分別為 NT$990 與 NT$3,390。Apple 設計的 AirTag 精細織紋鑰匙圈提供狐橙色、午夜紫色、海軍藍色、青苔色和黑色，售價為 NT$1,290。