Apple 新版 AirTag 突襲亮相｜售價同樣990元、連線範圍更廣
自 2021 年 AirTag 推出以來，終於在稍早更新新版 AirTag，採用第二代 UWB 超寬頻晶片，支援精確尋找、適用距離最遠比前一代長 50%，即日起上市，售價與前一代相同，單件售價 990 元，四件組售價 3,390 元。
新版 AirTag 延續原有的外型設計，並相容於所有既有的 AirTag 配件，包括精細織紋鑰匙圈。新版 AirTag 需搭配相容的 iPhone，並搭載 iOS 26 或更新版本；或相容的 iPad，並搭載 iPadOS 26 或更新版本，特定功能需要 iCould 在設定中開啟「尋找」。
新版 AirTag採用與 iPhone 17 全系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3，以及 Apple Watch Series 11 相同的 Apple 第二代超寬頻晶片， 透過「精確尋找」功能可以觸覺、視覺與音訊回饋，引導使用者找到物品，適用距離最遠比前一代長 50%。此外，升級後的藍牙晶片也擴大了可定位物品的距離範圍。使用者首次可在 Apple Watch Series 9 或後續錶款，或 Apple Watch Ultra 2 或後續錶款上使用「精確尋找」功能來找到 AirTag。
過去大家可能使用 AirTag 與錢包、鑰匙等物品放在一起，經常出現的就是聲音太小，這一代音量比前一代提升 50%，讓使用者最遠可在過去兩倍的距離聽見 AirTag 的聲音。搭配進化的「精確尋找」功能與全新有特色的提示音，AirTag 現在讓使用者更容易找到重要物品。
新版 AirTag 支援「分享物品位置」，讓使用者暫時且安全地與信任的第三方 (例如航空公司) 分享物品位置，協助找回延誤的行李或其他遺失物。順帶一提，Apple 與超過 50 家航空公司合作「分享物品位置」連結。透過「分享物品位置」，使用者可將遺失物的位置分享給參與合作的航空公司客服團隊。
航空公司回報指出，使用「分享物品位置」後，行李延誤情況減少了 26%，而「真正遺失」或無法找回的行李發生率則降低了 90%。只有授權人員可透過安全的「Apple 帳號」或合作夥伴驗證方式取得存取權限。使用者一找回物品，分享位置的功能就會停用，擁有者也可以隨時停止分享位置，而且分享連結會在 7 天後自動失效。
在用戶隱私方面，Apple 強調，AirTag 從設計之初就以保護定位資料的隱私與安全為核心，所以它不會在裝置上實體儲存位置資料或記錄，且所有與「尋找」網絡的通訊皆受到端對端加密保護，確保只有裝置的擁有者能存取其位置資料。任何人都無法得知協助尋找的裝置之身分或位置，Apple 也不例外。
全新 AirTag 為追蹤物品而設計，而非用於追蹤人或寵物，並納入一系列業界首創的防護措施，防止不必要追蹤。
價格與上市日期
全新 AirTag 即日起在台於蘋果官網與 Apple Store app 開放訂購，並將於本週稍晚於 Apple 零售店供貨，結帳時，同樣可為全新 AirTag 加上免額外付費的個人化鐫刻，跟上一代一樣提供一件裝與四件裝，售價分別為 NT$990 與 NT$3,390。Apple 設計的 AirTag 精細織紋鑰匙圈提供狐橙色、午夜紫色、海軍藍色、青苔色和黑色，售價為 NT$1,290。
其他人也在看
Pantone 2026 年度代表色「雲舞白」怎麼穿？擺脫焦慮的「療癒系」穿搭教學一次看
Pantone 年度代表色「雲舞白」不僅是時尚界的清流，更是一劑舒緩身心的療癒良方。本篇將教你如何透過層次疊搭與材質變換，穿出不費力的質感與自在。造咖 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
2026話題跑鞋、設計心機全拆解！女神舒華欽點這雙、顏值腳感都太犯規
跑鞋推薦：SKECHERS AERO BURST話題度自帶聚光燈的SKECHERS AERO BURST。當舒華站上形象拍攝現場時，畫面本身就已經很有說服力—不是競技場上的全力衝刺，而是「把跑鞋穿進生活裡」的自然狀態。AERO BURST 在設計上最迷人的地方，就是會忘記自己穿的是一雙專業跑鞋。雙密度 HY...styletc ・ 16 小時前 ・ 發表留言
2026必收IT BAG：FENDI Way！設計、細節與配色小心機，勸敗關鍵全解析
FENDI Way的梯形廓形，線條俐落卻不生硬，剛剛好的結構讓包包在視覺上看起來精緻，但實際容量卻完全不需要擔心。這顆包顯然是為現代女性的多工人生量身打造—早上裝得下筆電、文件與水壺，中午臨時外出開會，晚上下班後直接拎去聚會也完美駕馭。肩背設計是 FENDI Way 的另一個...styletc ・ 13 小時前 ・ 發表留言
Lemaire收服人間香奈兒！《愛情怎麼翻譯？》高允貞不只背上牛角包，還有這款不容錯過的英倫風肩包
在Netflix最新熱播劇《愛情怎麼翻譯？》中，高允貞飾演的車茂熙除了化身人間香奈兒不斷換上多款香奈兒經典套裝與包款之外，其餘時間的造型多以簡約實穿為主，包款選擇也一樣，劇中在車茂熙的日本獨旅、加拿大私人行程中，她都選擇背上設計師品牌Lemmarie claire 美麗佳人 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Homepod 自動播歌驚嚇情況你有沒有遇過！？谷導遇問題靠集思廣益解決
近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。Yahoo Tech ・ 9 小時前 ・ 發表留言
守護毛孩與長輩！水星網路 Mercusys MC230 與 MC510 智慧攝影機讓你輕鬆入手
出國旅遊或平時上班時是否擔心家中狀況？ 水星網路 Mercusys 推出兩款全新智慧攝影機產品，分別是針對室內環境設計的 MC230 室內 AI 智慧旋轉式 Wi-Fi俏媽咪玩3C ・ 8 小時前 ・ 發表留言
三星親民5G手機 Galaxy A07 5G配置6,000mAh大電量售價免6千
台灣三星宣布引進新一代Galaxy A07 5G，配備6.7吋大螢幕與120Hz螢幕更新率、6,000mAh大電量，共推出酷潮黑、裸光紫2款，4GB RAM+128GB ROM單一版本建議售價NT$5,990。壹哥的科技生活 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Clawdbot 爆紅掀 Mac mini 搶購熱潮！開源 AI 助理可記憶 + 主動提醒 + 代你操控電腦，不用堆伺服器都能玩
Clawdbot 近日再開源社群爆紅，因門檻極低一度帶動 Mac mini 被瘋搶。該 AI 主打在 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack 等通訊 App 直接對話，並透過 Gateway 長駐運行，做到持續記憶同代你執行電腦任務，入門亦可用平價 VPS 長開。Yahoo Tech ・ 10 小時前 ・ 發表留言
邊佑錫同款「799元」獨家組合超難搶！男神御用腮紅#05、黑蜜潤唇膏居然在巷口康是美就有賣
邊佑錫靠小花腮紅打造出「純淨男神感」在品牌形象照中，邊佑錫展現了多種令人屏息的妝容質感，像是邊佑錫在穿著白襯衫時使用的珊瑚粉色調讓他原本就白皙的肌膚透出一種自然的好氣色，就像是剛運動完後的紅潤，完全沒有粉感。康是美小花腮紅從1,200元降到700元讓粉絲直呼省錢...styletc ・ 15 小時前 ・ 發表留言
微軟推新一代AI晶片 採台積電3奈米製程
（中央社舊金山26日綜合外電報導）微軟今天發表第2代自研人工智慧（AI）晶片，同時還提供一套軟體工具，目的在挑戰輝達在開發者圈內最大的競爭優勢之一，而這款名為Maia 200的晶片將採用台積電3奈米製程打造。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台男柬埔寨運毒「駕車躲警」當場身亡 3台陸同夥被逮！下場曝
根據外媒《柬中時報》報導，西港警察監察署通報，這起案件發生於當地時間1月14日凌晨，執法部門接獲情報後展開追緝，涉案車輛為躲避攔查，在公路上高速逃逸，最終因車速過快失控，猛烈撞擊路邊一處民宅。救護人員趕抵現場時，發現車上一名台籍男子已無生命跡象，其餘3名涉案...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 5則留言
DC漫畫總裁分析美日漫差異：日漫「有結局」、種類不只有超級英雄
最近 DC 漫畫總裁兼首席創意總監 Jim Lee 造訪日本，在接受媒體「日經XTrend」專訪時，討論了美式漫畫與日本動漫之間的差異。Lee 作為曾一手打造漫威《X戰警》銷量神話、現今掌舵 DC 宇宙的美漫傳奇人物，他直接承認日本動漫目前在全球市場的強勢地位，從創作者的角度分析了兩者結構上的根本不同，認為這正是目前美漫需要學習的地方。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
【寒假特產？】《魔法公主》特別場出現「吵鬧、踢椅兒童」！美麗華致歉補償超大氣
於 1997 年推出、由宮﨑駿執導、久石讓配樂之經典動畫電影《魔法公主》於上周末推出 IMAX 4K 紀念版重返全台大銀幕，美麗華影城為此舉辦《魔法公主》 特別場活動，沒想到首日入場粉上報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
這隻「AI龍蝦」讓Mac mini賣到缺貨！Clawdbot是什麼？跟ChatGPT、Gemini有何不同？要收費嗎？
開源新星Clawdbot讓AI長出手腳，只要傳則訊息，就能遠端整理電腦檔案、回覆信件。這隻標榜「能做事」的龍蝦助理，甚至讓Mac mini賣到缺貨？數位時代 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
看似活得精緻，其實全身穿搭都等打折的星座TOP4：天秤愛精打細算，「這星座」是隱形折扣殺手
表面看起來光鮮亮麗，衣服包包鞋子都很有品味，但其實心裡都有一個小秘密——全都等打折再下手。那些精緻的外表背後，藏著的是精打細算的心思，以及對「划算感」的執念。以下這些星座，是隱形的折扣殺手，逛街時比誰都冷靜，也比誰都狠。bella儂儂 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
感冒藥水別倒馬桶！藥師揭「正確處理過期藥品方式」 亂丟恐傷身
農曆春節要到了，不少家庭開始進行年前大掃除，清理家中堆放已久的過期藥品或未服用完的藥物。不過，食藥署與藥師提醒，藥品並非都能隨手丟進垃圾桶，若處理方式不當，恐怕對環境或人體安全造成風險。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1則留言
中榮代刀疑雲效應？ 台中百年醫院遭爆手術室禁帶手機
台中榮總3名神經外科醫師，涉違規讓廠商進手術室，有2名醫師遭院方懲處免兼主管職引發關注，醫護人員爆料「台中三民路上的百年醫院」，醫院高層下令手術室同仁進刀房須繳交手機，對此，衛生福利部臺中醫院（台中醫院）強調，醫護人員進入手術房的手機管理規範，除了保護病人隱私、避免手機細菌交叉感染、也預防電子干擾儀自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
扮土地公索紅包 無妨害自由意志強索財物不罰
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 高雄市楊姓、莊姓民眾在鳳山區大東路一帶扮土地公向周遭店家索取紅包，被高雄市警鳳山分局依違反社維法移送裁罰，法官審理後認為，楊、莊2人被依送的依據是自由時報的報導及網路貼文，並沒有證據證明2人有妨害自由意志強索財物的行為，裁定不罰。可抗告。 鳳山分局移送指出，莊某騎機車載著楊某，於去年10月14日11時許，在高雄市鳳山...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三星最親民5G手機Galaxy A07 5G登台：不到6000元就有6000mAh大電量與6年更新保證
針對預算有限，或是尋求長輩機與備用機的使用需求，三星今日 (1/26) 宣布在台推出旗下最平價的5G手機Galaxy A07 5G。這款新機不僅延續Galaxy A系列的高性價比定位，更端出6000mAh超大電量、IP54防塵防水設計，以及長達6年軟體更新保證、建議售價僅新台幣5990元，預計在今年2月初正式開賣。Mashdigi ・ 7 小時前 ・ 發表留言
格陵蘭風暴暫歇！美股下週迎AI財報生死鬥
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）日前對格陵蘭展現的野心，一度引發與歐洲的貿易戰威脅，更使得美股一度陷入震盪。2026年初被地緣政治動盪分散注意力的投資人，在未來一週預計...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2則留言